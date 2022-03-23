نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أبشر للاستعلام ودفع المخالفات المرورية 1443 في المقال التالي

يمكنكم الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية السعودية، حيث تعتبر منصة أبشر أحد أشهر المنصات الإلكترونية المتوفرة في المملكة العربية السعودية والتي ساهمت في تسهيل الكثير من الأمور على المواطنين ووفرت عليهم الوقت والمجهود الذي قد يستغرقه المستعلم في الذهاب إلى الجهات المختصة، كما أنها حمتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، فهذه المنصات لم تنشط بهذا الشكل إلى بعد انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر الرقمية قم بالدخول على الرابط الخاص بموقع “أبشر للأفراد” الإلكتروني الرسمي ثم انقر على أيقونة “دليل الخدمات”.

من “دليل الخدمات قم باختيار “خدمات المرور” ومنها اختر “الاستفسارات المرورية”.

حدد نوع الاستعلام الذي تريده وثم اكتبرقم المخالفة في خانتها الخاصة وبعدها اكتب “رقم الهوية الوطنية الشخصية”.

اكتب رمز الحماية المرئي ومنه انقر على أيقونة “إظهار” وسيتم إظهار كل المعلومات والبيانات الخاصة بمخالفتك المرورية. كيفية سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر بعد الدخول على رابط منصة “أبشر” الإلكترونية قم بالدخول على “خدمات المرور” ثم انقر على “الاستفسارات المرورية”.

وبنفس خطوات الاستعلام السابقة قم بالاستعلام عن المخالفة المرورية الخاصة بك ومعرفة قيمتها ثم حدد الطريقة المناسبة لك في سدادها.

اختر الطريقة وحدد المبلغ المالي ثم انقر على “دفع المخالفة المرورية” طريقة التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية أولًا قم بالدخول على موقع “وزارة الداخلية السعودية” الإلكتروني الرسمي.

عبء البيانات المطلوبة منك كاملة وبشكل صحيح منعًا لحدوث أي خطأ.

بعد أن تقوم بتسجيل الدخول سيتم تفعيل الخدمة من خلال “أجهزة الخدمة الذاتية” الخاصة بمنصة أبشر.

ومن خلال المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية يمكنك الذهاب وتفعيلها من هناك في حالة أنك عجزت عن التسجيل من خلال الإنترنت. الاستعلام عن المخالفة الإلكترونية بدون أبشر اتصل على رقم 989 الخاص بخدمة عملاء وزارة الداخلية السعودية وتابع مع المجيب الآلي.

انقر على رقم “1” حتى تتابع باللغة العربية ثم انقر على “1” حتى تستعلم عن مخالفتك المرورية.

سيتم مطالبتك بكتابة رقم السجل المدني ثم انقر على زر الشباك “#”. عمر شويل - جدة منصة أبشر للاستعلام ودفع المخالفات المرورية 1443 - ثقفني

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