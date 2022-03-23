نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مؤسسة النقد المجاني 1443 للإستعلام والشكاوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن رقم مؤسسة النقد المجاني على محرك البحث “جوجل”، ولقد أطلقت مؤسسة النقد العربي أرقام للتواصل مع المواطنين للتسهيل عليهم في حصولهم على الخدمة بأفضل الطرق الممكنة، ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة تقوم بالإشراف على الكثير من البنوك والمؤسسات داخل المملكة حتى تقوم بمراجعة مهنية تلك المؤسسات، فمؤسسة النقد تقوم بدور رقابي على القطاعات المالية مثل المصارف المالية وشركات التمويل وشركات الصرافة للتأكد من عملها بصورة مهنية بهدف حماية العملاء وتحقيق المصلحة لهم، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رقم مؤسسة النقد المجاني للإستعلام والشكاوي كما وضحنا لكم في مقال سابق مؤسسة النقد استعلام برقم الهوية، فإلى نص المقال.

رقم مؤسسة النقد المجاني

تسعى مؤسسة النقد العربي إلى تقديم كافة خدماتها إلى المواطنين بطريقة إلكترونية في إطار حرص الحكومة السعودية على الإعتماد على التقنية الحديثة والتكنولوجيا وتطوير التحول الرقمي، وجدير بالذكر أن أتاحت المؤسسة أرقام للتواصل المجاني مع المواطنين للإستعلام عن الخدمات المختلفة التي توفرها المؤسسة، ونوضح لكم رقم مؤسسة النقد المجاني كالتالي:

أولاً يُمكنكم التواصل مع المؤسسة على رقم 8001256666.

ثانياً عن طريق التليفون الدولي 966114633000.

ثالثاً عن طريق صندوق البريد المسجل برقم 2992.

رابعاً عن طريق التواصل من خلال الفاكس على رقم 0116472664.

خامساً يُمكنكم التوجه إلى مقر المؤسسة في مدينة الرياض.

نموذج تقديم شكوى لمؤسسة النقد

توفر مؤسسة النقد العربي خدمات كثيرة للمواطنين السعوديين على رأسها خدمة تقديم الشكاوي إلكترونياً ضد البنوك عبر خطوات بسيطة، فقط كل ما يلزمك هو الإطلاع على مقالنا الذي كتبناه على موقعنا بعنوان كيفية تقديم شكوى لمؤسسة النقد، فانقر الآن على العنوان المظلل ليتم نقلك إلى تفاصيل المقالة.

وفي نهاية مقالنا نتمنى ونرجو أن يكون المقال قد وضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع المقال، فقد وضحنا لكم أرقام التواصل مع مؤسسة النقد وكيفية الإستعلام عن خدماتها برقم الهوية بالإضافة إلى كيفية تقديم الشكاوي إلكترونياً، ولأي سؤال أو استفسار فقط اترك تعليق بالأسفل وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن