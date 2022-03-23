نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الغاء المجموعات وعودة الدوام حضوري في المدارس الترم الثالث 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل كافة الأشخاص سوءا الطلاب أو أولياء الأمور عن تفاصيل الغاء المجموعات وعودة الدوام حضوري رغبةً في القيام بالاستعداد التام للدراسة، حيث أعلنت وزارة التعليم رسميًا مجموعة من القرارات الخاصة بالعملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولكن الوزارة تعاونت مع وزارة الصحة لكي يتأخذون قرارات سليمة وتُحافظ على سير العلمية التعليمية وفي ذات الوقت تُحافظ على سلامة الطلاب وصحتهم من انتقال العدوى، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك القرارات خلال مقالنا هذا.

تفاصيل الغاء المجموعات وعودة الدوام حضوري

وزارة التعليم السعودي أعلنت عن مجموعة من القرارات شاملة العملية التعليمية مؤخرًا حيث اعتمدت رجوع الدراسة الحضوري بدءً من الأسبوع القادم وهو بالتزامن مع بداية الفصل الثالث الدراسي لعام 1443 الدراسي، إلى جانب إلغاء نظام المجموعات والعودة الطبيعية للدراسة كما ألغت التباعد بين الطلاب أثناء تأدية الصلاة كما نوهت إلى عودة الطابور الصباحي للطلاب بعد انقطاع دام لفترة طويلة له.

قرارات وزارة التعليم في السعودية 2022

وزارة التعليم السعودي أوضحت العديد من القرارات الرسمية خلال الفترة الأخيرة تتعلق بشأن الدراسة حول المملكة السعودية لكافة المراحل التعليمية وتضمنت تلك القرارات ما يلي:

اعتماد عودة الدراسة الحضوري من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

تم إلغاء نظام المجموعات وعودة الطبور الصباحي لكافة الطلاب بعد إلغاءه مُنذ فترة طويلة.

أعلنت عن إلغاء التباعد بين الطلاب والطلبات سواء أثناء الصلاة أو الفصول.

تم إلغاء التباعد بين الطلاب خلال الأنشطة الصيفية.

كم باقي على العودة للدراسة حضوري

أعلنت الوزارة عن العديد من القرارات المتعلقة بعودة الدراسة مرة أخرى حضوري يوم 20 مارس وهذا الموعد من ضمن المواعيد الخاصة بالتقويم الدراسي وهو بدء الدراسة للفصل الثالث والأخير للعام الحالي والذي يشمل إجازة عيد الفطر والتي ستكون في 24 رمضان بالإضافة إلى احتوائه على إجازتين مطولتين، وأكدت على اتباع الدليل الإرشادي الوقائي الذي أعلنت عنه وزارة الصحة بناءً على تعاونها مع وزارة التعليم السعودي، فالمتبقي على العودة مرة أخرى حضوري خمسة أيام من الآن، وسوف ينتهي هذا العام الدراسي في 1 ذو الحجة.