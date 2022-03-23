كيفية الحصول على راتب التأهيل الشامل والفئات المستفيدة بالتعرف على تفاصيل استحقاق الدعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

يحتاج عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية بالتعرف على تفاصيل استحقاق راتب التأهيل الشامل، وهو أحد أشكال الدعم التي يتم تقدمها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لتقديم الدعم المالي المناسب لبعض الفئات المستفيدة ومنها ذو الاحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية وأصحاب الهمم، وذلك لكي يتم تقديم الدعم المالي لتوفير كافة الاحتياجات، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تفاصيل استحقاق الدعم من حيث الرابط الالكتروني المستخدم للتسجيل، وسوف نوضح الآن تفاصيل كيفية الحصول على راتب التأهيل الشامل والفئات المستفيدة.

كيفية الحصول على راتب التأهيل الشامل بالسعودية 1443

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية انه يمكن الاستفادة من الحصول على راتب التأهيل الشامل لجميع الفئات المستحقة للدعم من خلال التسجيل الكترونيا عبر موقع وزارة الموارد البشرية السعودية، من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول او موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مباشرة.

يتم اختيار تقديم طلب الحصول على راتب التأهيل الشامل المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية.

يتم اختيار المساعدة المالية.

ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح ومن ثم اختيار ارسال الطلب للحصول على الدعم.

الفئات المستفيدة من دعم راتب التأهيل الشامل 1443

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية الفئات التي تستفيد من الحصول على دعم راتب التأهيل الشامل في السعودية، وجاءت الشروط على النحو التالي.

من الضروري ان يكون المستفيد مسجل لدى وزارة الموارد البشرية.

الا يكون الدخل الشهري الخاص بالمستفيد أكثر من أربعة الاف ريال سعودي.

يجب ان يكون المتقدم من فئات ذوي الإعاقة.

الا تزيد المدة الخاصة بإقامة المستفيد في المؤسسات الصحية عن ستة اشهر في السنة.

ان يكون مقيم داخل الأراضي السعودية بشكلٍ دائم.

موعد دفع راتب التأهيل الشامل 1443

وقد اشارت وزارة الموارد البشرية انه قد تم العمل على إيداع أول راتب للمستفيدين من التأهيل الشامل بداية من شهر فبراير الموافق يوم 27، حيث يتم تقديم الدعم في يوم 26 من كل شهر ميلادي، ويتم تأجيل الصرف في حالة موافقة هذا اليوم عطلة رسمية.