نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الترم الثالث بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين من الطلاب عن موعد بداية الترم الثالث بالسعودية لكي يقومون بالاستعداد التام له، فوزارة التعليم تُقدم جميع المعلومات التي تخص الدراسة بشكل مستمر حتى يتعرف الطلاب على المواعيد الخاصة بالدراسة وأيضًا التعرف على إجازات المطولة إلى جانب الإجازات الرسمية، ولكن في الآونة الأخيرة انتشرت شائعات حول إلغاء الفصل الثالث ولكن الوزارة أكدت على استمرارية الدراسة في الترم الأخير لعام 1443.

موعد بداية الترم الثالث بالسعودية

الموعد المُقرر من قبل وزارة التعليم السعودي لهذا الفصل سيكون في 20 مارس بعد الانتهاء من إجازة العشر أيام للطلاب بعد خضوعهم لاختبارات الفصل الثاني الدراسي، فهذا العام تم تقسيمه إلى ثلاث فصول دراسية على عكس باقي السنوات الماضية، ولكي تمنح الطلاب عدد أيام دراسية أطول نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد فسيكون عدد الأيام الدراسية لهذا العام تُقارب 189 يوم بالتقريب شاملة الثلاث فصول.

إجازة نهاية الفصل الثالث

أن الإجازة الخاصة بالفصل الثالث ستبدأ في 1 ذو الحجة وتبدأ بعدها الإجازة الصيفية للطلاب وتستمر حتى بداية الدراسة لعام 1444 ولكن الوزارة حتى الآن لم تُبادر بالإعلان عن أي تفاصيل خاصة سواء بالإجازة الصيفية أو العام الدراسي القادم أو الآلية الخاصة بالدارسة وأيضًا لم تُوضح هل ستستمر الدراسة ثلاث فصول أم ستكون فصلين ولكن مع اقتراب نهاية العام سوف يتم الإعلان في أقرب وقت مُمكن من قبلها وسوف نوفيكم بالأخبار لحظة بلحظة.

الدراسة حضوري في رمضان

تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم يتساءل الأشخاص هل ستأجل الدراسة واستكمالها بعد رمضان أم لا؟ ولكن وزارة التعليم أكدت على استمرارية الدراسة خلال هذا الفصل ولم يتم إيقافها مع اتباع إجراءات السلامة لكافة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، كما أوضحت أن الآلية الخاصة بالدراسة خلال الترم الأخير ستكون حضوري لجميع الطلاب في كافة أنحاء المدارس حول المملكة العربية السعودية.

مدة الإجازة الصيفية للطلاب

أن الموعد المُقرر للإجازة ستبدأ في 1 ذو الحجة تزامنًا مع نهاية الترم الأخير، ولكن مدتها لم تُحدد حتى وقتنا هذا من قبل وزارة التعليم، وسوف يتم الإعلان عن ذلك في أقرب وقت للتعرف على الإجازة للطلاب.