ننشر موعد نزول الدعم سكني الجديدة عبر sakani.sa آلية تقديم أراضي سكنية الضوابط والشروط اللازمة

يترقب عدد محلين من الأشخاص في المملكة العربية السعودية من المتقدمين للحصول على الدعم الشهري المقدم من منصة سكني من قبل الحكومة السعودية، حيث تتيح وزارة الإسكان السعودية إمكانية التقديم للحصول على الدعم السكني الشهري على مدار الشهر على أن يتم مراجعة البيانات والطلبات لتحديد المستحقين من قبل المصادر المسئولة، كما تقدم منصة سكني أيضا الدعم السكني مجانا للمستحقين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بناء على مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد نزول سكني تقديم أراضي سكنية sakani.sa منتجات الإسكان (شقق – فيلات – مخططات).

موعد نزول دعم سكني للحصول على الأراضي السكنية

وتحرص الحكومة السعودية على تقديم الدعم السكني الشهري للمستحقين في موعد محدد من كل شهر، وذلك في الأيام العشرة الأخيرة من كل شهر ميلادي، وعن الشهر الجاري فمن المقرر او يتم صرف الدعم السكني يوم 25 من شهر مارس 2022 الموافق يوم 21 من شهر شعبان للعام الهجري الجاري 1443، وقد اكدت الوزارة أن المخالفين لمواعيد السداد يتم فرض عقوبة عليهم.

رابط الاستعلام عن دعم سكني 1443

وقد اشارت الحكومة السعودية الى ان الشخص المتقدم للحصول على دعم سكني يكون ملزم بالقوانين التي أعلنتها الحكومة السعودية مسبقا، ويتم الاستعلام عن استحقاق الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى منصة دعم سكني مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار التسجيل الدخول عبر الموقع من خلال ادخال البيانات الأساسية.

تسجيل رقم الهوية ومن ثم ادخال رمز التحقق المرئي.

اختيار الاستعلام عن استحقاق الدعم لتظهر كافة التفاصيل على الفور.

شروط استحقاق دعم منصة سكني تقديم أراضي سكنية 1443

ومن اهم الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق دعم منصة سكني للحصول على الأراضي السكنية، من خلال اتباع الخطوات التالية.