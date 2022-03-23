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عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين حول المملكة عن الشروط المطلوبة من مستفيدي الضمان الاجتماعي رغبةً في الحصول على وحدات سكنية في حالة توافرها لديهم، فتسعى السعودية لتقديم يد العون للأشخاص محدودي الدخل في جميع أنحاء المملكة، فالكثيرين يرغبون في التسجيل لاستحقاق الإسكان، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

الشروط المطلوبة من مستفيدي الضمان الاجتماعي لاستحقاق الاسكان التنموي

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي تحصل على وحدات سكنية مُميزة، والشروط التي جاءت على النحو التالي:

لابد أن يكون الشخص الراغب من استحقاق الاسكان التنموي من ضمن الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

ضرورة ألا يكون له مصدر دخل آخر من قبل المملكة، ويتم دفع المبلغ بشكل رمزي 200 ريال سعودي شهري مقابل حصول على سكن.

شروط التسجيل في الإسكان التنموي للمطلقات

يجب توافر بعض الشروط إذا كانت طالبة الدعم السكني، وجاءت الشروط على النحو التالي:

ضرورة أن تكون عائله لفرد أو أكثر ويجب ألا يتخطى عمرهم 25 عام من الذكور.

يلزم أن يمضي عامين على الطلاق ولابد من تقديم مستندات تؤكد عدم امتلاك سكن.

لابد أن تكون مقيمه داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في برنامج الإسكان

يرغب البعض في التسجيل عبر برنامج الإسكان المُطلق من قبل المملكة العربية السعودية، ولكي تتمكن من التسجيل لابد من اتباع الآتي:

الانتقال مباشرة إلى رابط وزارة الإسكان الرسمي .

أنقر على خانة الخدمات ثم اختر طلب الدعم السكني.

النقر على خانة جديدة ثم أدخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

تأكد من كتابة البيانات بدقة كاملة ثم أنقر على إرسال.

سوف يتم مراجعة طلبك من قبل اللجنة المختصة لفحص الطلبات للتأكد من مدى توافر الشروط.

سوف تصلك رسالة عبر جوالك تؤكد التسجيل في البرنامج.

رقم برنامج الإسكان التنموي

يُمكنك التواصل عبر الرقم الخاص ببرنامج الإسكان التنموي وهو 199090 للتواصل للاستفسار عن أي أمر يتعلق بالبرنامج وأيضًا إمكانية التواصل في حالة مواجهة أي مشكلة أو الاستفسار عن أي أمر.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا ونود أن يكون نال إعجابكم.