نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام المدارس في رمضان 1443 وجدول التقويم الدراسي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوام المدارس في رمضان 1443، هو أكثر ما يبحث عنه المهتمون بالعملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، وقد انتشرت الكثير والعديد من الشائعات بشأن مسيرة العملية التعليمية، أثناء شهر رمضان المبارك لعام 1443، حيث أشارت العديد من الأصوات، إلى مسألة تعليق الدراسة خلال شهر رمضان، خاصة وأنه يتزامن مع تطبيق نظام الثلاث فصول التعليمية في المملكة العربية السعودية، وبداية الفصل الدراسي الثالث، في السعودية مع يوم 20 مارس المقبل، ما دعي وزير التعليم إلى الخروج والتنويه ودحض تلك الشائعات، والإعلان عن دوام المدارس خلال الفصل الدراسي الثالث، حضوريا بشكل كامل، وأهم وأبرز أوقات الدراسة في رمضان 2022، مع إعلان جدول المدارس في رمضان، والذي يستمر طيلة الشهر بطريقة طبيعية، مع خفض عدد ساعات الحضور فقط للطلاب، وفقًا للمرحلة الدراسية.

تحديث| الدراسة في رمضان 1443

اعتمد السيد وزير التعليم، مواعيد الدوام خلال اليوم الدراسي في شهر رمضان المبارك، في كافة المدراس الحكومية والأهلية، خلال الفصل الدراسي الثالث، على أن يتم التنسيق وتطبيق تلك المواعيد، مع الجهات والمحافظات والمناطق المعنية، وذلك على النحو التالي:

يبدأ اليوم الدراسي، في تمام التاسعة إلى العاشرة صباحًا، مع تقليص مدة الحصة الدراسية إلى 35 دقيقة فقط، على أن تكون بداية إجازة عيد الفطر المبارك، عقب الانتهاء من اليوم الدراسي في 24 رمضان 1443هـ.

وفيما يتعلق بموعد الدوام الدراسي في رمضان، بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوي، عبر مدارس نظام التعليم المستمر، في تمام التاسعة مساء، وتنتهي وفق الجدول الدراسي المعلن بها، بما يتلاءم مع كل صف دراسي.

الدراسة في رمضان 1443

من أهم ما تم إعلانه والاتفاق عليه حاليًا، هو استمرارية الدراسة حضوريًا في السعودية، بالنسبة للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، والإداريين كذلك وفقا للجداول المعلنة، من قبل وزارة التعليم السعودية، مع العلم أنه لن يتم إلغاء الفصل الدراسي الثالث، كما أشيع منذ فترة، ولكن فقط سوف يتم إضافة بضع تعديلات على دوام المدارس في رمضان ١٤٤٣، حيث تنظر الوزارة حاليًا، في مسألة خفض توقيت المدارس في شهر رمضان 2022 إلى عدد ساعات أقل، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عبر موقع وزارة التعليم – عام، أو حتى عبر الصفحات الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، وتم الإعلان فقط عن آلية العمل والحضور للطلاب، خلال الفصل الدراسي الثالث.

الفصل الدراسي الثالث حضوريًا

أعلنت وزارة التعليم السعودية، عبر

الفصل الدراسي الثالث..

استئناف الدراسة حضورياً بشكل كامل لجميع المراحل. pic.twitter.com/Tf6sCfBl7l — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) March 15, 2022

يعود الاصطفاف الصباحي في الفصل الثالث. وأن العملية التعليمية تسير بطريقة حضورية كاملة خلال الفصل، ولكن ليس دون التخلي عن استخدام خطوات الدخول على منصة مدرستي، أو البحث عن تردد قناة عين التعليمية السعودية. بالإضافة إلى إلغاء المجموعات (أ)، و(ب). كما يتم إلغاء التباعد بين الطلاب. وأشارت الوزارة إلى عودة الإذاعة المدرسية مرة أخرى. مع اشتراط ممارسة التمرينات الرياضية كما سبق. وكذلك عودة الأنشطة الصفية داخل المدارس أثناء الدوام. وأخيرًا عودة المقصف.

التقويم الدراسي في السعودية

بموقع تويتر الاجتماعي، عن آلية عودة الدراسة للفصل الدراسي الثالث، وكيفية الدوام في المدارس داخل المملكة العربية السعودية، حيث يبدأ الفصل الدراسي الثالث في يوم 20/3/2022 القادم، وذلك عقب إعلان، وإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني، وأشارت الوزارة إلى عدة إجراءات وضوابط خلال هذا الفصل وذلك كما يلي:

لم يتم الإعلان حتى وقتنا هذا عن جدول المدارس في رمضان، أو دوام الإداريين في رمضان. والجميع في حالة من الترقب، لمعرفة عدد الساعات التي سوف يتم خفضها من اليوم الدراسي. والأنشطة التي سوف تتخلى عنها الوزارة خلال فترة رمضان المبارك. مع العلم أن الفصل الدراسي الثالث سوف يبدأ يوم 20 مارس 2022، وأن موعد إجازة عيد الفطر 1443، سوف تبدأ في يوم 8 مايو 2022.