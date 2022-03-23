نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد ترخيص سلاح الأمن العام السعودي يضع شروط وإجراءات للترخيص absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز موعد ترخيص سلاح بالمملكة العربية السعودية، من أهم الموضوعات التي يوجد عليها بحث خلال الفترة الأخيرة، خاصةً بعد إعلان الأمن العام عن مهلة لتعديل أوضاع مقتني السلاح ليقوموا بترخيصه حتي لا يتم معاقبتهم ومصادرة السلاح الغير مرخص، وتنتهي هذه المهلة في 19 شوال 1443، وقد حددت المديرية العامة للأمن العام عدة شروط وإجراءات لإنهاء عملية الترخيص، فكان أول الإجراءات هو حجز موعد لترخيص سلاح وذلك من خلال منصة أبشر، ليتم بعد ذلك الدخول في باقي الإجراءات التي سنوضحها خلال السطور القادمة، على أن تتوافر عدة شروط في المتقدم على الترخيص نستعرضها معكم بالإضافة للرابط المباشر الرسمي للحجز، وذلك ضمن الخدمات التي يهتم موقعنا المتميز “ثقفني” في تقديمها لمتابعيه.

رابط حجز موعد ترخيص سلاح

الدخول على الموقع الإلكتروني “absher.sa“.

الضغط على أبشر أفراد.

الدخول على مواعيد.

ثم الأسلحة والمتفجرات.

الانتقال لخدمة المواعيد.

حجز موعد جديد.

اختيار الخدمة والمنطقة.

تحديد الفرع.

ثم تحديد الموعد.

تأكيد حجز الموعد.

خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال منصة #أبشر. #رخص_سلاحك pic.twitter.com/7A0hWz54uG — الأمن العام (@security_gov) خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال منصة #أبشر. #رخص_سلاحك pic.twitter.com/7A0hWz54uG — الأمن العام (@security_gov) March 22, 2022

إجراءات ترخيص سلاح

القيام بحجز موعد عبر منصة أبشر لمراجعة أقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشُرط محافظات المناطق.

إحضار جميع الاشتراطات الموضحة عبر منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية.

الحضور بالأسلحة المراد ترخيصها بدون ذخيرة.

شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد. #رخص_سلاحك pic.twitter.com/Zfh5KYoxdD — الأمن العام (@security_gov) شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد. #رخص_سلاحك pic.twitter.com/Zfh5KYoxdD — الأمن العام (@security_gov) March 21, 2022

شروط الحصول على ترخيص سلاح

أن يكون المتقدم على الترخيص سعودي الجنسية. ألا يقل العمر عن 22 عاماً. أن لا يكون لديه سوابق جنائية. ألا يكون لديه قيود أمنية تحول بين حصوله على رخصة السلاح. لا يكون مصاب بعاهة أو مرض يمنعه ويؤثر عليه في استخدام السلاح. ألا يكون قد قام بعمل تعديلات على مكونات السلاح المراد ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته. تعبئة الطلب المخصص للترخيص.

ماهي الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة السلاح

حددت مديرية الأمن العام ثلاث حالات إذا توافرت يتم إلغاء رخصة السلاح، وهي “إذا تقررت مصادرة رخصة السلاح وذخيرته، في حالة فقد المرخص له شرط من شروط منح الرخصة، إذا مات أو فقد المرخص له أهليته”.

الأمن العام السعودي

تعتبر مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، أحد أهم الجهات التابعة لوزارة الداخلية والتي تشرف على استقرار الأمن بمختلف مناطق المملكة، وتهتم برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نظام إلكتروني متكامل، ضمن تفعيل التحول الرقمي ورؤية 2030 التي تسير عليها المملكة للتطوير والتحديث.