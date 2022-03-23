نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات الحصول على دعم الوليد بن طلال في المملكة العربية السعودية 1443 في المقال التالي
تعد مؤسسة الوليد بن طلال من أهم المؤسسات الموجودة في المملكة العربية السعودية فهي تقدم العديد من المساعدات والدعم اللازم للأسر التي تستحق الدعم من أبناء المملكة وكذلك الأفراد المقيمين، ومن بين أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة هى خدمة توافر فرص عمل للجادين ممن يمتلكون مؤهلات عليا وغيرهم كذلك وتوفر المؤسسة للأشخاص الذين لا يمتلكون وحدات سكنية فرصة الحصول على مسكن مناسب ومن جهة أخرى تحرص المؤسسة على توصيل الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء للأسر التي لا تتوفر لديها تلك الخدمات في مسكنها الخاص.
شروط القبول للحصول على دعم مؤسسة بن طلال
يستطيع كافة المواطنين السعودين تقديم طلب الحصول على الدعم المقدم من مؤسسة الوليد بن طلال حيث تقدم المؤسسة العديد من المساعدات أبرزها الوحدات السكنية للأسر الأشد احتياجاً بين المواطنين السعودين، وكذلك سيارات يستفيد المستحق من العمل بها، وسوف نوضح فيما يلي شروط قبول طلب التقديم:
- يجب أن لا يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية يمتلك وحدة أخرى مسجلة خاصة به.
- يقوم المستفيد من الوحدات السكنية بكتابة تعهد يفيد بعدم التصرفي في هذه الوحدة سواء بالبيع أو الإيجار مع الإلتزام الكامل بدفع فواتير الكهرباء والماء.
- لا يحق لمن سبق له الحصول على دعم الوحدات السكنية من المتقدمين التقديم مرة أخرى.
- يجب أن يكون الراتب الشهري للمتقدم من أجل الحصول على دعم مؤسسة بن طلال لا يتعدى 3000 ريال سعودي شهرياً.
- في حالة التقديم للحصول على دعم السيارة من مؤسسة بن طلال يجب أن لا يكون المتقدم يمتلك سسيارة خاصة به ومسجلة.
- لا يحق لمن سبق له الحصول على دعم السيارة من المؤسسة من بين المتقدمين التقديم مرة أخرى.
طريقة التقديم للحصول على دعم مؤسسة بن طلال
يجب على جميع الراغبين في الحصول على دعم مؤسسة الوليد بن طلال اتباع خطوات التسجيل إلكترونياً كما سنوضح فيما يأتي:
- الدخول مباشرة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بمؤسسة الوليد بن طلال.
- يجب تخطي مرحلة تسجيل الدخول الموضحة خلال الصفحة الرئيسية لموقع المؤسسة.
- ينتقل الموقع لصفحة جديدة تتضمن نموذج خاص بالتقديم للحصول على الدعم.
- يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة مثل إسم المتقدم ورقم الهوية الخاص به، ورقم الجوال وتعريف محل الإقامة ثم كتابة جهة العمل الخاصة بالمتقدم.
- يجب إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور وكذلك التأكد من صحة البيانات التي تمت إضافتها لإتمام عملية التسجيل بنجاح.
- وأخيراً قم باختيار “تسجيل الدخول” لإرسال طلب التقديم للجهات المختصة من أجل إستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الدعم.
الاستعلام عن دعم الوليد بن طلال
قدمت مؤسسة الوليد العديد من المساعدات للمواطنين، ويمكن أن يتم الاستعلام عن الدعم والمساعدات التي تقدمها المؤسسة من خلال الاتي:
- نقوم بفتح الموقع الخاص بالمؤسسة، ثم إختيار القائمة الخاصة بالمستفيدين بالمساعدات.
- نختار الدفعة، ثم الضغط علي البرنامج الذي تريد الاطلاع علية سواء كان السيارات أو الاسكان، ثم تظهر لك قائمة بالأشخاص المستفيدين من المساعدات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط وخطوات الحصول على دعم الوليد بن طلال في المملكة العربية السعودية 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.