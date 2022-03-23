نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام وتوثيق عقد العمل بالخطوات عبر منصة مدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل حرص حكومة المملكة العربية السعودية علي تعميم نظام الحكومة الإلكترونية وضبط العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين والعمال ، فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة جديدة تهدف إلي توثيق عقود العمل إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية ، وتوثيق عقد العمل يحفظ حق كلا الطرفين حيث نص القانون الجديد علي منح العامل حق الانتقال لصاحب عمل آخر في حل عدم توثيق عقده لدي صاحب عمله الحالي، علي أن يجري تحميل المسؤولية لصاحب العمل في حال التقاضي ، كما نص علي تحمل المسؤولية علي العامل في حال رفضه التوثيق، ويمكنكم الاستعلام وتوثيق عقد العمل عبر منصة مدد توفيراً للوقت والمجهود وتطبيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعي، وينصح دائما أصحاب العمل بتحديث بيانات المنشآت وتجديد كل من رخص العمل للعمالة والمنشأة وتجديد صلاحية إقامة العمالة لديهم تفادياً لنزول نطاق الشركة أو المؤسسة لدرجة لون تعطل خدمات المنشأة وصاحب العمل واتباع كافة البنود التنظيمية لسير العمل وذلك ضمن تحديثات قانون ونظام العمل السعودي

خطوات توثيق عقد العمل عبر منصة مدد

تقدم وزارة العمل السعودية حل التوثيق وحل الاستفسار عن عقود العمل الموثقة عن طريق موقها الإلكتروني من خلال منصة مدد الرقمية ، حيث يمكنكم استعلام وتوثيق عقد العمل بالمملكة العربية السعودية عبر منصة مدد وللتوثيق بداية نتبع تلك الخطوات :

الدخول إلي منصة مدد الإلكترونية.

اختيار نظام الالتزام من الصفحة الرئيسية.

تسجيل الدخول ومليء بيانات المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقيق المرسل لك عبر الجوال والضغط علي تحقق.

اختيار التزام توثيق العقود والضغط علي أيقونة توثيق.

تحديد الموظف المراد توثيق عقده.

الضغط علي توثيق بجوار اسم الموظف.

مليء بيانات الموظف و المتابعة من أيقونة التالي.

مليء بيانات التعاقد والضغط علي التالي.

الإقرار بصحة بيانات العقد.

الضغط علي إرسال لإتمام عملية التوثيق.

الاستعلام عن العقد الموثق عبر منصة مدد

استعلام وتوثيق عقد العمل هي احدي الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية من خلال بوابة وزارة العمل السعودية ، حيث يمكن لمستفيدي الخدمة استعراض حالة جميع العقود أياً كان وضعها بالنظام مرفوعة أم معلقة أو مقبولة أو مرفوضة أو منتهية أو ملغية أو حتي مشترك غير نشط ولكل موظف مبوب منفصل يظهر كافة العقود التابعة له ، وبالاطلاع علي المواد المنوطة بقانون العمل من المادة 61 إلي باقي المواد حتي 65 يمكنكم التعرف علي ضوابط القانون الجديد بين الفرد وصاحب العمل ، ومن خلال منصة مدد يمكن للمنشأة رفع العقود الجديدة كما يمكنكم استعلام وتوثيق عقد العمل بالمملكة العربية السعودية عبر منصة مدد وللاستعلام نتبع تلك الخطوات :

الدخول إلي حسابك علي بوابة التأمينات عبر الإنترنت .

مليء بيانات المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خدمة توثيق العقود.

البحث عن موظف باستخدام رقم المشترك أو رقم الهوية أو رقم الحدود أو الرقم الوظيفي أو رقم جواز السفر.

إمكانية البحث باستخدام اختيار الجنسية للعامل.

خيار البحث باستخدام حالة التعاقد إما لم يجري رفعه أو معلق أو مقبول آلياً أو مرفوض أو منتهي أو ملغي أو نشيط.

وبعد العثور علي الموظف يتم الضغط علي اسمه وتحديد خيار استعراض العقد.

سيظهر لك عقود الموظف وتفاصيلها ويمكن عرض مزيد من المعلومات من عرض معلومات العقد.

وبهذه الخطوات تكون قد أتممت عملية استعلام وتوثيق عقد العمل بالخطوات عبر منصة مُدد ، كما يمكن إجراء عملية توثيق عقد العمل من خلال بوابة أبشر.

تأشيرة العمل المؤقت

تتضمن اللائحة التنظيمية للقانون المختص بتأشيرة العمل المؤقت ثلاث مواد تنظيمية وهي :

تتضمن اللائحة التنظيمية المعمول بها لتنظيم تأشيرات و عقد العمل بالخطوات عبر منصة مدد ثلاث مواد رئيسية هي :

الأولي : تأشيرة العمل المؤقت تخص دخول البلاد لمرة واحدة أو عدة مرات محددة ، بنطاق زمني محدد ، ويقوم صاحب التأشيرة بتأدية مهمة معينة في فترة محددة ولا يصرح لها بتأدية فريضة الحج

الثانية : صلاحية تأشيرة العمل المؤقت عام كامل من تاريخ إصدارها ، ويتم إلغاؤها تلقائياً في حال عدم استخدامها وذلك بعد انقضاء مدة العام ، وأيضاً في حال تقدم صاحب التأشيرة بطلب الإلغاء قبل انقضاء العام.

الثالثة : يصدر بموجب التأشيرة إقامة ثلاثة أشهر فقط ، ويمكن تمديدها لمدة ثانية بحد ثلاث شهور أخري لمرة واحدة فقط. يمكن تحويل تأشيرة العمل ألمؤقتة إلي دائمة وفق الضوابط اللازمة لذلك. لا يحق لحامل التأشيرة البقاء في البلاد اكثر من 6 أشهر وذلك إن لم يتم تحويلها إلي تأشيرة عمل دائمة.



مزايا الاستعلام عن عقد عمل موثق في السعودية

وللاستعلام عن عقود العمل وحالة التوثيق بعض المزايا المهمة ، والتي نستعرضها لكم بالنقاط التالية :

خطوة مهمة تحميك كعامل سواء كنت سعودي الجنسية أو وافد من الخارج.

الحد من مشكلات النصب والتوقيع على عقود العمل الوهمية التي تجعلك تدفع مال.

تفادي السفر للمملكة والانتهاء بدون عمل بعد الوصول.

حماية كافة حقوق الموظف لدي صاحب العمل.

إثبات العامل كضامن وحيد لاستلام حقوقه لدي صاحب العمل عن طريق وزارة العمل السعودية.

تفعيل صحة موقف المؤسسة والشركة أمام الجهات الحكومية التي تنظم علاقات العمل بالمملكة.

إبقاء المنشأة علي موظفيها بوضع قانوني للطرفين أمام الوزارة.

إتاحة إمكانية مغادرة الموظف لمحل عملة في حال عدم توثيق عقده لدي صاحب عمله.

خدمات منصة مدد الإلكترونية

تعتبر منصة مدد احدي المنصات الإلكترونية الفعالة والتابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة ، وقائم علي تطويرها شركة تكامل القابضة تحت إشراف الوزارة وبدعم كامل من البنك المركزي السعودي ، وتهدف منصة مدد إلي توجيه المنشآت للتحول الرقمي ، هادفة إلي تحسين وتطوير كافة الإجراءات الإدارية المختلفة بوقت وطرق ابسط واسرع لخدمة مصالح العمال وأصحاب العمل ، وتتيح منصة مدد الإلكترونية فضلا عن توثيق عقد العمل الكترونيا عبر منصة مدد للمقيمين بالمملكة ، العديد من الخدمات الرقمية عبر بوابتها الرسمية لخدمة المواطنين المتعاملين مع الوزارة كالآتي :

إدارة البيانات في المؤسسة.

إمكانية إدارة شؤون الموظفين.

كما تتيح خدمة الدفع الإلكتروني للخدمات.

أيضاً إمكانية إدارة كشوف المرتبات للموظفين.

كذلك خدمة وثائق العقود للعمالة والموظفين.

وخدمة التوصيل مع الحفاظ على الأجور.

نشر المحفظة الإلكترونية بين الموظفين.

بطاقة الرواتب الذكية.

ولابد من الاطلاع علي اللائحة الإدارية لقانون العمل السعودي وبهذه الخطوات نتمكن من توثيق واستعلام بيانات العقود بسهولة كما يمكنكم التعرف علي خطوات التقديم علي وظائف الحج والعمرة إلكترونياً.

نظام الالتزام من مدد

تقدم منصة مدد نظامي إدارة الرواتب والالتزام ، ومن خلال فقرتنا نستعرض مكونات نظام الالتزام كالآتي :

أولاً حماية الأجور :

وهو برنامج تم وضعه عام 2013 من قبل وزارة الموارد البشرية وجري تطويره لمواكبة رؤية 2030.

يهدف لرصد المخالفات وتوثيق عقود العمالة ورفع نسب الالتزام ومعالجة التبريرات.

مرصود بشكل خاص لمعالجة مشاكل القطاع الخاص تدريجياً

ثانياً توثيق العقود

قاعدة بيانات تتيح لأصحاب العمل بالقطاع الخاص رفع وتسجيل وتوثيق بيانات عقود عمالتهم.

يقدم إمكانية الاستعلام وحالة القبول والرفض للبيانات الخاصة بالعمل علي نظام أبشر.

يحقق مبدأ الأمان بتوثيق عقود العمالة بالقطاع الخاص وحفظ حقوقهم.

تطبيق وزارة الموارد البشرية

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية تطبيقها HRDS على متاجر الهواتف الذكية :