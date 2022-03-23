موعد نزول المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa بعد أن سمحت باستمرارها وزارة التنمية الاجتماعية ولم تقم بإلغائها كما أعلنت في بياناتها الأخيرة عنها، وتم إصدار منظومة جديدة للضمان يشمل تحديث جميع البيانات الخاصة بمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفادة من خدمات الضمان للمواطن الفقير والعاطل وغير القادر وأيضا الاستفادة من المساعدة المقطوعة.

موعد نزول المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa الاستعلام عن مقطوعة الضمان sbis.hrsd.gov.sa

أقرت وزارة الموارد البشرية نظام المساعدات المقطوعة بعد انتظار فترة استمرت لأربعة سنوات لم تصرف فيها، وذلك لإعادة تقييم البرامج الاجتماعية في الوزارة بشكل شامل، وبعدما قامت الوزارة بتقييم البرامج قامت بإطلاق برامج مساعدة وأعلنت تحديث البرامج السابقة، من خلال تحديث بيانات المستفيدين منها ليتم الحصول على قاعدة بيانات أحدث كما يتم انتقال البيانات الجديدة إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

تحديث المساعدات المقطوعة

أعلنت الوزارة ضرورة دخول مستفيدي الوزارة بالنظام القديم لتحديث بياناتهم القديمة إلى بيانات أحدث على قاعدة البيانات الجديدة للوزارة، وذلك ابتداء من نوفمبر 2021 ويستمر حتى مايو 2022، على أن يتوقف العمل على الرابط القديم بشكل كامل ويتم الانتقال إلى الرابط الجديد، وقد قام الراغبين في الحصول على راتب الضمان بتحديث بياناتهم القديمة بينما يتابع مستفيدي المقطوعة بالنظام القديم تحديث بياناتهم عبر الرابط المخصص لذلك.

طريقة تسجيل وتقديم طلب المساعدة المقطوعة طريقة متابعة طلب المساعدة المقطوعة 1443 تبدأ الخطوات بالتسجيل في الضمان المطور بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة. يجب القبول في البداية بالضمان المطور ليتم التقديم والتسجيل في المساعدات المقطوعة الجديدة. يقوم المستخدم بالدخول على رابط المساعدات المقطوعة للتسجيل وتحديث البيانات. يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية. تفتح نافذة جديدة يقوم فيها المستخدم الاختيار بين الدخول بمنصة النفاذ الوطني الموحدة أو وزارة التنمية الاجتماعية. يقوم باختيار التسجيل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم كتابة الرقم المدني ورمز التحقق ورقم الهاتف النقال الأحدث. يقوم باستلام رقم الطلب على الهاتف النقال. يمكن استخدام رقم الطلب في الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. يتم الحصول على رقم الطلب من التسجيل المسبق ثم يتم الدخول على رابط متابعة الطلب. يقوم بكتابة رقم الطلب الذي حصل عليه من التسجيل الأول فيها. يتم تسجيل الرقم المدني ورقم الطلب ورمز التحقق المكود من ارقام وحروف. تظهر لمستخدم النتيجة (قبول الطلب – الصرف التلقائي – قيد الدراسة – رفض الطلب).

موعد نزول المقطوعة

تقوم الوزارة وحدها بتحديد موعد المقطوعة ألا أن المحللين والمتابعين يتوقعوا نزولها في الحسابات البنكية للمستفيدين في أحد التوقيتات التالية: