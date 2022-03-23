نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa الاستعلام عن مقطوعة الضمان sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي
موعد نزول المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa بعد أن سمحت باستمرارها وزارة التنمية الاجتماعية ولم تقم بإلغائها كما أعلنت في بياناتها الأخيرة عنها، وتم إصدار منظومة جديدة للضمان يشمل تحديث جميع البيانات الخاصة بمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفادة من خدمات الضمان للمواطن الفقير والعاطل وغير القادر وأيضا الاستفادة من المساعدة المقطوعة.
موعد نزول المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa الاستعلام عن مقطوعة الضمان sbis.hrsd.gov.sa
أقرت وزارة الموارد البشرية نظام المساعدات المقطوعة بعد انتظار فترة استمرت لأربعة سنوات لم تصرف فيها، وذلك لإعادة تقييم البرامج الاجتماعية في الوزارة بشكل شامل، وبعدما قامت الوزارة بتقييم البرامج قامت بإطلاق برامج مساعدة وأعلنت تحديث البرامج السابقة، من خلال تحديث بيانات المستفيدين منها ليتم الحصول على قاعدة بيانات أحدث كما يتم انتقال البيانات الجديدة إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.
تحديث المساعدات المقطوعة
أعلنت الوزارة ضرورة دخول مستفيدي الوزارة بالنظام القديم لتحديث بياناتهم القديمة إلى بيانات أحدث على قاعدة البيانات الجديدة للوزارة، وذلك ابتداء من نوفمبر 2021 ويستمر حتى مايو 2022، على أن يتوقف العمل على الرابط القديم بشكل كامل ويتم الانتقال إلى الرابط الجديد، وقد قام الراغبين في الحصول على راتب الضمان بتحديث بياناتهم القديمة بينما يتابع مستفيدي المقطوعة بالنظام القديم تحديث بياناتهم عبر الرابط المخصص لذلك.
|طريقة تسجيل وتقديم طلب المساعدة المقطوعة
|طريقة متابعة طلب المساعدة المقطوعة 1443
|
|
موعد نزول المقطوعة
تقوم الوزارة وحدها بتحديد موعد المقطوعة ألا أن المحللين والمتابعين يتوقعوا نزولها في الحسابات البنكية للمستفيدين في أحد التوقيتات التالية:
- ربما تنزل في رمضان 1443 بديلا عن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور أو معها.
- كما من المرجح نزولها بعد الانتهاء من فترة التسجيل وتحديث البيانات والتي تكون في الخامس من مايو 2022.
- ربما تقوم الوزارة بتحديد موعد جديد غير ذلك، والذي يكون حسب حاجة الشعب وحسب الميزانية المتاحة لوزارة التنمية الاجتماعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد نزول المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa الاستعلام عن مقطوعة الضمان sbis.hrsd.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.