نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثة فصول دراسية بالسعودية وأجازة الدراسة في شهر رمضان وبداية التعليم المستمر لعام 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ثلاثة فصول دراسية هو القرار الذي تم تطبيقه في هذا العام من خلال وزارة التعليم السعودية، حيث أنه كان من خلال هذا التطبيق هو استمرار الدراسة في شهر رمضان الكريم لعام 1443، كما أنه من المقرر إضافة الفصل الثالث بالجامعات في المملكة العربية السعودية في العام الدراسي القادم 1444، ولأن الدراسة ستكون في شهر رمضان لعام 1443 أعلنت الوزارة عن بعض القرارات التي ستكون في الدراسة في شهر رمضان الكريم، وكذلك اخبار عن بداية التعليم المستمر وهو تعليم الكبار بالسعودية في رمضان.

ثلاثة فصول دراسية والدراسة بالسعودية والأجازات بشهر رمضان الكريم لعام 1443

ثلاثة فصول دراسية، والفصل الدراسي الثالث بشهر رمضان الكريم، حيث أنه يبدأ اليوم الدراسي في رمضان وفق نظام معين، على أن يكون هذا النظام مرناً مقارنة بالوقت ومتردداً بين مواعيد محدده.

على أنه يبدأ اليوم الدراسي في شهر رمضان من بين الساعة التاسعة أو الساعة العاشرة صباحاً، وكذلك لايزيد وقت الحصة عن 35 دقيقة.

وسيتم منح مديرين التعليم بالمملكة العربية السعودية صلاحية تحديد وبدء اليوم الدراسي في شهر رمضان الكريم.

حيي أنه بداية أجازة عيد الفطر المبارك ستكون في نهاية يوم الاثنين، وهو الموافق يوم 24 رمضان 1443.

كيف يكون تقسيم اليوم الدراسي في شهر رمضان الكريم لعام 1443 بالسعودية

كما ذكرنا أن اليوم الدراسي سيبدأ مابين الساعة ال 9 او ال 10 صباحاً، وعليه فإذا بدأت الدراسة في اليوم الساعة 9 صباحاً سيكون الخروج من الدراسة اليومية الساعة الواحدة 1 ظهراً.

أما أذا بدأت الدراسة الساعة العاشرة 10 صباحاً، سيكون الخروج من اليوم الدراسي الساعة الثانية 2 ظهراً.

زمن الحصة سيكون 35 دقيقة فقط.

أما بالنسبة للجامعات فحتى الآن لم يتم تحديد موعد بداية الدراسة، وعليه بعتبر كل جامعة ستحدد بداية الدوام لليوم الدراسي وذلك لحين صدور أخبار أخرى تخص الدراسة بالجامعات في شهر رمضان الكريم.

بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار) بالسعودية في شهر رمضان 1443

وزارة التعليم السعودية: في خبر عاجل ورسمياً أنه ستكون بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر (الابتدائية، والاعدادية، والثانوية) بداية من الساعة التاسعة 9 مساءاً، وينتهي لليوم الدراسي حسب كل جدول دراسي مقرر في اليوم لكل مرحلة.

الدراسة في جامعة أم القرى في شهر رمضان الكريم لعام 1443

تم الإعلان عن أوقات الدراسة بجامعة أم القرى في شهر رمضان، حيث أنه ستكون بداية المحاضرات بشهر رمضان من الساعة العاشرة 10 صباحاً إلى الساعة ال 4:55 عصراً.

المحاضرات بجامعة أم القرى ستكون حضورياً.

بداية المحاضرات ستكون من الساعة التاسعة 9 مساءً إلى الساعة 10:46 مساءً، على أن تكون المحاضرات حضورية للطلاب، وتكون عن بعد للطالبات.

زمن المحاضرة 35 دقيقة.