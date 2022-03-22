نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نموذج طلب تمويل الأهلي الشخصي ورقم الهاتف التسويقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نموذج طلب تمويل الأهلي الشخصي يعتبر من أهم الروابط الإلكترونية التي يقدمها البنك كي يسهل على عملائه من أجل الحصول على القروض، وذلك في ضوء ما تم إدخاله من أدوات تحول رقمي متعددة للارتقاء بخدمات البنك بشكل عام، ومن خلال رقم تمويل الأهلي يمكن معرفة كافة الشروط والأحكام المتعلقة بأنواع التمويل المختلفة التي يوفرها البنك ومعرفة هل البنك الأهلي يقسط سيارات جديدة ومستعملة وهل هناك إجراءات سحب سيارة من البنك الأهلي محددة أيضًا؟ والاستعلام عن تفاصيل التمويل الشخصي وآلية استخدام حاسبة القروض البنك الأهلي السعودي.

نموذج طلب تمويل الأهلي الشخصي

نموذج الطلب للتمويل الشخصي عبارة عن استمارة يوفرها البنك من أجل تسهيل طلب التمويل الشخصي من خلال الإنترنت ولكن ذلك متوفر لعملاء البنك فقط، وقد أشار البنك إلى أن الشروط أيضًا تختلف من عملاء البنك لغير العملاء، فأما ما يخص رابط نموذج طلب تمويل الأهلي الشخص فهو كالتالي:

قم بزيارة رابط موقع البنك الأهلي.

ثم قم بالدخول إلى استمارة تمويل الأهلي الشخصي الإلكترونية.

اطلع على جميع الشروط ومميزات التمويل وكافة التفاصيل المتعلقة به.

ثم ابدأ في تعبئة النموذج بالاسم الأول والأخير ورقم الهوية الوطنية.

يليها كتابة رقم الجوال الشخصي وعنوان البريد الإلكتروني.

ثم اختيار الجنسية من الخيارات المتوفرة في الموقع والجنس والمدينة.

أجب على جميع الاستفسارات المتوفرة عبر الموقع واختر المنتج الذي تريده ولغة التواصل.

بعد الانتهاء يتم النقر على خيار إرسال.

متطلبات منتج التمويل الشخصي البنك الأهلي

عملاء البنك الأهلي وفر لهم البنك العديد من الشروط والمتطلبات من أجل الحصول على التمويل، وذلك للمواطن والوافد، فالمواطنين رواتبهم لا بد ألا تكون أقل من ثلاثة آلاف ريال بينما العكس لا تقل عن أربعة آلاف ريال.

وفترة العمل في القطاعات السعودية ينبغي ألا تكون أقل من ثلاثة أشهر للوافد، والمواطن تم تحديد فترة العمل بثلاثين يوم فقط، وفيما يخص السن، فالحاصل على الجنسية السعودي سنه لا يقل عن الثامنة عشر، بينما الأجانب تم تحديد العمر ب 22 عام فقط.

رقم الهاتف التسويقي البنك الأهلي

ويمكن التقديم والتعرف على أقرب الفروع لغير عملاء البنك من خلال استخدام رقم الهاتف المصرفي الخاص بالتسويق والمبيعات وهو 8002441005.