نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن بلاغ هروب وعامل متغيب برقم الإقامة في المقال التالي
الاستعلام عن بلاغ هروب، فقد وفرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة للعديد من مواطني المملكة، حيث يتم الاستعلام عن الخدمة بشكل إلكتروني بدون الحاجة للذهاب إلى مقرات ومكاتب عمل الوزارة، وقد يلجأ بعض أصحاب الأعمال إلى تقديم بلاغ تغيب ضد العاملين الذين قد تغيبوا بدون أي أٍسباب مسبقة، حيث يتم إبلاغ الجهات المعنية بذلك الأمر نتيجة الضرر الواقع عليهم، ثم يقوم بعد ذلك بتقديم شكوي إلى الجهة المسئولة من أجل البحث عن الوافد المغيب، وفي ضوء ذلك سوف نوفر لجميع متابعينا طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب.
الاستعلام عن بلاغ هروب في السعودية
يمكن الاستفسار عن بلاغات الهروب من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ويتم الاستعلام بهذه الخطوات:
- الدخول على منصة وزارة الداخلية.
- النقر على خدمة الاستعلام عن وافد هارب.
- إدراج رقم الإقامة في المكان المخصصة له، والتي سوف تظهر بنافذة الموقع.
- الضغط على تبويب “بحث”.
- الانتظار قليلًا حتى تقوم المنصة بإظهار جميع البيانات التي تخص العامل الهارب وكل ما يتعلق به من أي شكاوى مقدمه ضده.
الاستعلام عن وافد متغيب عن العمل
يتوفر بشكل إلكتروني الاستعلام عن تغيب عامل وافد من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، على أن يتم الاستعلام بهذه الخطوات:
- الدخول إلى رابط الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: تسجيل دخول.
- يتم تسجيل الدخول بواسطة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- يجب النقر إلى قسم الاستعلامات الإلكترونية، ومنها يتم الضغط على خدمة الاستعلام عن وافد متغيب.
- إدراج عدد من البيانات المطلوب تسجيلها في الحقول المخصص لها، وهي رقم جواز السفر، والرقم الخاص بالإقامة، ورقم الحدود الذي يخص الوافد المتغيب عن العمل.
- إدخال رمز التحقق المرئي الموضح في الصورة في المكان الخاص به.
- الضغط على تبويب بحث.
- وبعد ذلك سوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بالوافد الذي قد تغيب عن العمل.
- ثم بعد ذلك يتوفر طباعة المعلومات التي ظهرت بنتيجة البحث على أن يتم الاحتفاظ بها، حتي يتم تقديمها من بين محتويات الشكوى المقدمة ضد العامل.
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