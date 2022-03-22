نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة القوات الجوية الملكية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع السعودية، ممثلة بمكتب القوات الجوية الملكية في المملكة العربية السعودية، رسمياً عن وجود بعض المقاعد الشاغرة لخريجي الثانوية العامة وما فوقها. حيث يعتبر مكتب سلاح الجو الملكي من أهم الأسلحة في الجيش السعودي، ويقدم عدة مهام في المملكة العربية السعودية. وأوضحت الوزارة أن قيادة القوات الجوية البريطانية بالسعودية لديها 20 وظيفة شاغرة وتم تحديد بعض شروط القبول.
مناطق توظيف هيئة القوات الجوية الملكية السعودية
هناك الكثير من المناطق التي تم الإعلان عن وجود الكثير من الوظائف الشاغرة فيها، حيث حددت السلطات المناطق التي تتطلب العمل في سلاح الجو الملكي السعودي، وهي الرياض والطائف وخميس مشيط والدمام.
رابط التسجيل على وظائف هيئة إدارة القوات الجوية الملكية السعودية
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن بعض الخطوات التي يمكن من خلالها تسجيل الدخول والتقديم على الوظائف الشاغرة، حيث وأوضحت سلطات القوات الجوية الملكية السعودية، أن التسجيل لهذه الوظائف سيبدأ يوم الأحد 17 شعبان.
وستفتح السلطات التسجيل ليوم واحد فقط وتنتهي اليوم التالي، حيث يسهل التسجيل إلكترونيًا عبر منصات وزارة التوظيف، وعلى هذا قام وزير دفاع المملكة العربية السعودية بتحديد بعض الخطوات الهامة في التقديم على الوظائف الشاغرة، من بينها كل مما يلي:
شروط التقديم على وظائف القوات الجوية الملكية
حددت المملكة العربية السعودية بعض من الشروط التي يمكن من خلالها التقديم على الوظائف الشاغرة، ولن يقبل من لم يتم استيفاء هذه الشروط عليهم، وهي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أصل سعودي.
- إلى جانب أنه يكون حاصل على مؤهلات عليا من بعد الشهادة الثانوية، حيث تكون من إحدى الجامعات المعترف بها حكومياً أو دولياً.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، ولا يكون مطلوباً على ذمة أي قضايا أخرى سواء جنائية أو أخلاقية.
- ألا يكون عاملاً في أي من القطاعات الأخرى سواء كان هذا القطاع حكومي أو خاص.
- يجب أن يكون المتقدم مقيم في المملكة، ولا يكون لديه أي نيه للسفر إلى الخارج أو الهجرة خارج البلاد.
- كما يجب أن يتم تعبئة البيانات بشكل صحيح، مع وجود أي مرفقات تثبت حقيقة هذه البيانات، وأي خطأ فيها يعتبر ملف المتقدم لاغي تماماً.
- لذلك يجب أن يتم التأكد من صلاحية وفعالية الأوراق الرسمية التي يتم إرفاقها مع البيانات الخاصة بالمتقدم.
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