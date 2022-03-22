سيارات بنصف السعر والباقي على 24شهر وبدون تحويل الراتب من البنك الأهلي

سيارات بنصف السعر، يقدم البنك الأهلي السعودي برامج تمويلية متعددة فهو واحد من اكبر البنوك المعتمدة في المملكة العربية الإسلامية حيث يقدم التمويل الإسلامي إلى جانب التمويل العقاري وعدد من الحلول التمويلية الأخري ويقدم المصرف الكثير من الخدمات للعملاء عبر تطبيق الأهلي أون لاين ومن أهم البرامج التمويلية التي اعلن البنك عن توافرها من خلاله هو برنامج التمويل التأجيري للسيارات 50/50 فهو واحد من أهم البرامج المقدم حيث يهدف البنك من خلال هذا البرنامج توفير قرض سيارة ينتهي بالتمليك حيث يقوم المتقدم بدفع نصف سعر السيارة والنصف الآخر يتم سداده من خلال أقساط شهرية ممتدة حتي 24 شهر وفي هذا المقال سوف نطلعكم على أهم مميزات البرنامج التمويلي وخطوات التقديم للحصول عليه.

سيارات بنصف السعر من البنك الأهلي السعودي وأهم المميزات

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة.

يتم سداد نصف قيمة السيارة كدفعة أولي.

يتم سداد باقي المبلغ المتبقي على مدة تصل إلى 24 شهر.

لا يشترط تحويل الراتب للبنك الأهلي.

بدون رسوم إدارية.

يضم البرنامج التأجيري عدد كبير من أشهر أنواع السيارات.

وهناك عدد من الشروط المطلوبة الواجب توافرها عند التقديم على التمويل وهناك مثال توضيحي ذكره البنك وهو غذا كان قيمة مبلغ التمويل مائة وخمسون ألف ريال وفترة السداد على سنتين يصل معدل النسبة السنوي إلى 6.1% ويكون قيمة القسط الشهري 318 ريال سعودي وتصل قيمة الدفعة الأولي غلى نصف قيمة مبلغ التمويل.

خطوات التقديم الإلكتروني للحصول علي برنامج الأهلي التأجيري

من خلال خطوات بسيطة يمكنك طلب التمويل إلكترونياً وإرسال الطلب المقدم إلى المختصين في البنك ستتمكن من إنهاء باقي الإجراءات ويتم التقديم عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط تمويل الأهلي التأجيري 50/50. إدخال الاسم ورقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال وتوضيح إذا كنت عميل بالبنك والجنسية ومكان الإقامة واختيار التمويل المطلوب ثم اضغط على إرسال. سوف يتم دراسة الطلب المقدم والتواصل معك لاستكمال الإجراءات المتبقية.

وإذا ما كنت ترغب في معرفة الكثير من التفاصيل يمكنك من خلال الاتصال بهاتف المصرف أو زيارة الفرع الأقرب أو يمكنك القيام بالذهاب إلى مركز تمويل تأجيري تابع للبنك ويكون قريب من عنوان سكنك.