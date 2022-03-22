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من خلال رابط قياس تعرف على تسجيل اختبار التحصيلي 1443 عبر موقع qiyas.sa ويوجد العديد من الاختبارات ذات الأهمية الكبيرة في المملكة العربية السعودية، ويعد من أهمها الاختبار التحصيلي، هذا النوع من الاختبارات مهم جدًا ذلك لأن عند الاجتياز فيه يسمح للمرشح بالتأهل للخطوة التالية، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لتقييم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تسجيل الطلاب وتحديد موعد تقديم طلبات التسجيل عبر موقعها الإلكتروني، وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد تابع معنا خلال الأسطر القادمة.
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متى يفتح تسجيل التحصيلي 1443
أتاح المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية أن هناك فرصتين للالتحاق باختبار التحصيلي للعام الحالي، ونقوم بشرح كل منهما في السطور التالية:
- الفرصة الأولى: سوف تبدأ الفترة الأولى في 19 جمادى الثانية 1443 هـ، ذلك يكون الموافق 1 فبراير 2022 م، ثم وتنتهي في 2 شعبان 1443 هـ الموافق 15 مارس 2022 م.
- الفرصة الثانية: تكون بدايةٍ من 19 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 1 فبراير 2022 م، وينتهي التسجيل في 30 شعبان 1443 هـ وينتهي في 12 أبريل 2022 م.
خطوات التسجيل في اختبار التحصيلي 1443
اعتمد المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية وقدم إجراءات خطوات تمكن الطلاب من التسجيل في الامتحان التحصيلي للعام الحالي، هذه الخطوات هي كما يلي:
- اولا يجب الذهاب إلى موقع المركز الوطني للقياس مباشرة ” موقع قياس الإلكتروني“.
- ثم أدخل رقم التسجيل، وأدخل كلمة مرور مقدم الطلب.
- انقر فوق مربع “أنا لست روبوتًا” للتعرف على السائل.
- ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
- من خلال القائمة الرئيسية التي تظهر أمامكم، انقر فوق الاختبارات المسجلة.
- حدد الاختبار المكتمل، ثم حدد نوع الاختبار.
- اضغط على زر الإغلاق.
- تحقق من جميع الشروط والأحكام واقرأها.
- ثم انقر على زر وافق على جميع الشروط والأحكام.
- انقر فوق أيقونة التالي.
- لتحديد أقرب إختبار، يجب أن يكون خيار إظهار الموقع مفتوحًا.
- بعد ذلك حدد موقع الاختبار من القائمة المتاحة.
- ثم حدد التاريخ المناسب للتواريخ المتاحة في الموقع لتقديم الاختبار.
- اضغط علي فحص والتحقق من جميع السجلات والمعلومات.
- قدم الطلب، ثم يجب دفع رسوم الاختبار.
- أخيرًا انقر علي تأكيد بالحجز.
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