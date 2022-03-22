بعد كم يوم تنزل المخالفات المرورية في السعودية

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عمر شويل - جدة زاد البحث في الفترة الأخيرة من قبل السائقين والمواطنين أيضا نحو سؤال بعد كم يوم تنزل المخالفات المرورية؟ خاصة مالكي السيارات بالمملكة العربية السعودية بسبب أن أدخلت الحكومة السعودية عدة تعديلات على الإدارة العامة للمرور، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو إجابة سؤال بعد كم يوم تنزل المخالفات المرورية؟

بعد كم يوم تنزل المخالفات المرورية

يرغب العديد من السائقين وأصحاب السيارات في المملكة العربية السعودية في معرفة موعد صدور مخالفة مرورية، فالجواب أن الأمر يستغرق من يوم إلى ثلاثة أيام.

قامت وزارة الداخلية السعودية بتركيب كاميرات في مناراتها التي تسجل المخالفات المرورية، بما في ذلك السرعة وانقطاع الإشارة كأهم هذه المخالفات، ثم ترسلها على الفور إلى مركز معالجة التعدي متخصص في البحث عن حسابات المركبات.

تتم الإشارة إلى قاعدة البيانات الوطنية ويتلقى مرتكبو مخالفون المرور رسائل نصية على هواتفهم الخاصة تحتوي على نوع وتكلفة المخالفات المرورية.

ثم يضاف مبلغ المخالفة إلى حساب الشخص على منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، ومن ثم يتم السداد من خلال الحساب المصرفي للمواطن.

يتم إرسال هذه الرسالة بعد يوم إلى خمسة أيام من ارتكاب المخالفة، ويتم دفع قيمة هذه المخالفات عبر منصة أبشر.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تمكنت من تجنب العديد من حوادث الطرق التي أدت إلى وقوع العديد من الوفيات، وذلك لقيام الهيئة العامة للمرور في المملكة بإصدار نظام يسمى نظام الساهر، حيث يتعين على السائقين احترام السرعة المعلنة في الطرق وعدم إطفاء الإشارة المرورية.

نظام ساهر

زودت الحكومة السعودية إشارات المرور في المملكة بنظام إلكتروني جديد يسمى نظام الساهر، والذي تم الانتهاء منه خصيصًا في أبريل 2010 م، يتكون النظام من عدد من الكاميرات المتطورة المنتشرة في أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية وجميع أعمدة الدوران الموجودة بداخلها ويتم إدارة النظام عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك أن أهداف النظام هي: السيطرة على حركة المرور والحد من حدوث المخالفات المرورية، والحد من السرعة، والانصياع للإشارات المرورية، وضبط المخالفين لقواعد المرور ، وأهمية نظام ساهر هو تسجيل رقم السيارة وتحديد رقم السيارة نوع المخالفة لتحديد ما يجب فعله المبلغ المدفوع بالمخالفة.

متى تنزل مخالفة قطع الإشارة ساهر

مخالفة قطع الإشارة أي عدم الانصياع للضوء الأحمر، قطع الطريق وسيتم إخطار المخالف خلال يومين إلى خمسة أيام، وسيتم إرسال رسالة نصية إلى صاحبها. السيارة المخالفة، بما في ذلك نوع المخالفة والأثر المالي المفروض.

لذلك تجدر الإشارة إلى أن نظام ساهر لن يقوم بتأخير أو إلغاء سداد المبلغ المخالف ومن ثم تحديد نظام الدفع المباشر من الحساب البنكي الخاص بالجهة المخالفة منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية

أولا يتوجب على المستخدم الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

ثم أدخل رقم الهوية في الحقل المقدم.

أدخل اسم المستخدم وأدخل كلمة مرور المواطن.

انقر فوق علامة التبويب عرض.

ثم يتم ملء استمارة البيانات التي يطلبها موقع الويب من المستخدم.

وأخيرا وبعد استكمال كافة الإجراءات السابقة يتم الضغط على أيقونة عرض ومن ثم الاطلاع على كافة تفاصيل المخالفات التي ارتكبها المواطن إضافة إلى عرض مبلغ الغرامة وتحديد كيفية دفع هذه القيمة.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق أبشر

أولاً يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

ثم انقر فوق علامة تبويب الأشخاص التي تظهر على الشاشة.

من هناك يتم تسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة.

في حالة عدم وجود حساب للمواطن على منصة أبشر، يقوم بإنشاء حساب جديد.

يتم إدخال البيانات المطلوبة من قبل الموقع في الحقل المحدد.

تقوم بعد ذلك بإدخال رمز التحقق الموضح في الحقل الخاص بالموقع الإلكتروني لتأكيد أن المستخدم ليس روبوتًا.

ثم اضغط على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

يقرر المواطن كيفية متابعة الاستفسار لأنه من الممكن أن يسأل كل رقم من هذه الأرقام برقم التعريف أو رقم التسجيل أو رقم الإقامة للأجانب.

يتم الضغط على زر “عرض” ثم يقوم الموقع بعرض كافة تفاصيل المخالفات المتعلقة بالزائر.

كيفية الاعتراض على مخالفة ساهر

للمواطنين والمقيمين الحق في الاعتراض على انتهاكات محددة من قبل ساهر، كما يمكن الطعن في هذه المخالفات إلكترونيًا من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، ولها الحق في الاعتراض على عدد محدد من المخالفات مثل: الأفراد، ومخالفات السرع، ومخالفات إشارة المخالفة، ومن ثم يتم الاعتراض و قبول الموقع وبدأ الموقع في التراجع قيمة المخالفة.

شروط الاعتراض على مخالفة ساهر

يجب عليك تقديم اعتراضك مرة واحدة فقط.

يجب تقديم الاعتراض في غضون ثلاثين يومًا من استلام خطاب المخالفه.

إن الاعتراض على مخالفة الساهر يقتصر على السرعة أو الضوء الأحمر فقط.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الاعتراض على مخالفة ساهر بمجرد دفع مبلغ الغرامة المعترض عليها.

كيفية سداد مخالفة ساهر عبر الصراف الآلي