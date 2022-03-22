قرض إضافي 50 ألف ريال بدون كفيل وقسط شهري بسيط ميسر السداد لجميع القطاعات

قرض إضافي 50 ألف ريال بدون كفيل بالتقسيط الميسر على 5 سنوات من البنك السعودي للاستثمار، إحدى المنتجات التمويلية المتوفرة لدى البنك مخصص للعملاء الحاليين من لديهم تمويل شخصي قائم ويريدون إعادة التمويل لكي يتمكنوا من سداد المديونية بجزء والاستفادة بالجزء الآخر لأنفسهم سواء في شراء أي ضروريات في الحياة، حيث يساعد توفر المال كثيراً في تحسين المعيشة وتلبية الاحتياجات واللوازم المطلوبة، ويعد البنك السعودي للاستثمار إحدى البنوك المحلية المضمون في طلب القروض لأنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فضلاً عن تقديم القرض بمبلغ مالي كبير يبدأ من 50 ألف ريال ويصل إلى مليون ونصف ريال سعودي بأقساط شهرية ميسرة تناسب الظروف المادية للعميل.

المؤهلين الحصول على قرض إضافي بنك السعودي للاستثمار

يتيح البنك السعودي للاستثمار الحصول على قرض إضافي بدون كفيل من خلال منتج إعادة التمويل وهو برنامج مخصص للعملاء الذين قد حصلوا على تمويل شخصي وذلك بعد ما يتم سداد أقساط بنسبة 20% على الأقل، على أن يكون القرض التكميلي لسداد مديونية التمويل القائم وذلك عن طريق نظام بيع السلع بموجب اتفاقية تحدد هامش الربح وخطة السداد، حيث يقوم العميل ببيع السلع وإيداع المبلغ في حسابه لدى البنك يستخدم منه جزء لسداد المديونية السابقة والباقي يستخدمه لتلبية احتياجاته الأخرى كما يشاء.

مميزات طلب قرض إضافي 50 ألف ريال بدون كفيل البنك السعودي للاستثمار

منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز رقابياً.

تمويل تكميلي بدون ضمانات متاح للسعوديين والمقيمين.

تأمين تكافلي مجاني (يتنازل البنك عن سداد المديونية في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله).

يتم صرف قرض سريع بدون كفيل في حالة اكتمال المستندات واستيفاء الشروط.

إمكانية الحصول على قرض إضافي آخر في حالة حصولك على زيادة في راتبك.

متاح تمويل المتقاعدين من السعوديين والمقيمين أيضاً.

شروط قرض إضافي البنك السعودي للاستثمار

يشترط تحويل الراتب على البنك ووجود قرض قائم ومديونية يجب أن تسدد. على العميل سداد نسبة 20 % على الأقل من التمويل القائم لطلب الإضافي. لا يقل العمر للمواطن عن 18 سنة والمقيم لا يقل عمره عن 23 عاماً وحتى 60 عاماً وقت سداد آخر قسط. المتقاعدين لا تقل أعمارهم عن 38 سنة وحتى 65 سنة. الحد الأدنى للوظيفة شهر للقطاع الحكومي وثلاثة أشهر للقطاع الخاص وعام للمقيمين.

طريقة طلب قرض إضافي 50 ألف ريال بدون كفيل

من خلال الموقع الإلكتروني البنك السعودي للاستثمار أو إرسال فاكس كول على رقم 8001248000، وتجهيز الوثائق المطلوبة التي تشمل (خطاب تعريف بالراتب يتضمن الدخل الأساسي + البدلات + تاريخ التعيين في الوظيفة – خطاب تثبيت الراتب يحتوي على رقم الحساب وتاريخ تحويل الراتب – صورة من بطاقة الهوية/ الإقامة سارية – صورة من بطاقة العمل).