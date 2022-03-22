نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع لوحات السيارات السعودية وكيفية بيعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر أنواع لوحات السيارات السعودية احد اكثر الموضوعات بحثا الفترة الحالية التي تعد أكبر اعتمادًا على العديد من العوامل في السيارة وبلد تسجيل لوحة الترخيص، بما في ذلك النوع والفئة والتخصص في هيكل السيارة، قد تحدث أرقام وحروف مماثلة بعض الأطباق لكنها ليست كاملة.

لذلك لا أحد سيتمكنون من تزييفها بسبب خصائصها الفريدة والمعلومات المسجلة فيها الجهات الحكومية، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو أنواع لوحات السيارات السعودية.

أنواع لوحات السيارات السعودية

عملت المملكة العربية السعودية على تطوير لوحات ترخيص لسنوات عديدة، كما يمكن من خلالها تمييز كل مركبة والوصول إلى معلوماتها وبيانات مالكها بسهولة، وتتطلع السلطات السعودية ذات الصلة إلى تطوير لوحات وإجراءات خاصة بها، مثل استبدال لوحات ترخيص المركبات المفقودة، تسجيل وبيع لوحات ترخيص المركبات وإليك أهم المعلومات حول أنواع لوحات الترخيص السعودية:

لوحات السيارة مصنوعة من معدن قوي وتشبه اللافتات الأخرى المنتجة حول العالم.

أحرف وأرقام محددة مكتوبة على لوحات ترخيص السيارات السعودية؛ حيث تتم كتابة الحروف العربية لتمثيل المناطق التي تتبعها السيارة والتي من خلالها تم تنفيذ عملية الترخيص والإصدار.

في بعض الأحيان تكتب الحروف باللغة الإنجليزية، وهو ما يتوافق مع الحروف العربية ؛ وذلك لتسهيل المعرفة للأجانب والذين لم يتعلموا اللغة العربية.

لم تسمح سلطات الطرق الرسمية في المملكة العربية السعودية بوضع رسائل معينة على لوحات تسجيل مركباتهم.

والسبب في ذلك أن هذه الحروف تشبه الحروف الأخرى وبالتالي يسهل تقليدها وتزييفها ، مما يعد انتهاكًا لقواعد المرور.

الحروف الممنوعة هي: t، th، y، z، sh، z، j، g، f، z، y.

الأحرف 17 المتبقية باللغة العربية متاحة للإدراج على لوحات تسجيل السيارات في المملكة العربية السعودية من قبل مسؤول المرور.

كما أنها مرفقة بـ 17 حرفًا إنجليزيًا مسموحًا به في تسجيل سيارات المملكة.

في إحدى السنوات الماضية، تم نشر صورة ملفقة تشير إلى أن السعودية غيرت أشكال وتصميمات لوحات السيارات ، لكن الإدارة العامة للمرور نفت الخبر.

وهذا يشير إلى أن سلطات الطرق تضمن السلامة على جميع الطرق ومكافحة التزييف من خلال صيانة الطرق التي تنتج عليها لوحات الترخيص السعودية.

ألوان لوحات السيارات

أنواع لوحات الترخيص في المملكة العربية السعودية ليس فقط لها رموز مختلفة مكتوبة عليها، ولكن لها أيضًا العديد من الألوان والدلالات، مما يدل على جهود التطوير المستمرة للإدارة العامة للمواصلات في المملكة العربية السعودية على مر السنين، وفيما يلي ما يلي: أبرز الألوان والعلامات لأنواع لوحات الترخيص في المملكة العربية السعودية.

اللون الأبيض للوحات سيارات السعودية

يتم استخدام لوحة الأرقام البيضاء عندما يكون هدف السائق هو السفر فقط بين أجزاء من المملكة العربية السعودية.

من أمثلة السيارات ذات اللوحات البيضاء: الهاتشباك، الكروس أوفر، السيدان.

اللون الأخضر للوحات سيارات السعودية

لوحات الأرقام الخضراء للسيارات المملوكة للهيئات الحكومية والدبلوماسية

يمكن لهذه الهيئات فقط أن تحمل لوحات ترخيص خضراء ، بحيث يمكن فصلها بسهولة وتمييزها عن المركبات الأخرى.

اللون الأسود للوحات سيارات السعودية

يتم تمييز المركبات التي تدخل المملكة بشكل مؤقت بلوحات سوداء.

ومنها على سبيل المثال سيارات الجمارك والسيارات في مرحلة التصدير والتي ستغادر حدود المملكة العربية السعودية ولن تبقى هناك.

اللون الأصفر للوحات سيارات بالمملكة

يتم تمييز سيارات الأجرة بلوحات صفراء لجميع سيارات الأجرة بغض النظر عن نوعها أو شكلها.

بالإضافة إلى ذلك ، تقوم سلطات الطرق بتمييز سيارات الأجرة بشارات على الأسطح، وذلك حتى لا يستخدم البعض سياراتهم مثل سيارات الأجرة.

وهذا يشير إلى أن المملكة ملتزمة بضمان جميع أساليب النظام والأمن، حيث إن سيارات الأجرة مسجلة رسمياً لدى هيئة المرور.

اللون الأزرق للوحات سيارات بالمملكة

تحتوي بعض الشاحنات الكبيرة على لوحات ترخيص زرقاء ويمكن أن تكون مركبات تجارية.

بما في ذلك نوع تويوتا هايلكس، لديها منطقة شحن.

كيفية بيع لوحات السيارات السعودية

يجب أن تكون السيرة الذاتية التي تنقل منها اللوحة والسيارات التي تنوي أخذها مملوكة لنفس المالك، بحيث يتم تسجيل نفس البيانات الشخصية عليه في كل نقطة يتم فيها وضع اللوحة.

الشرط الثاني هو فحص كلا المركبتين والتأمين عليهما، ثم التوجه إلى إدارة المرور لشراء نموذج يسمح بنقل اللوحة.

شراء نموذج التحويل يجب على المستفيد دفع رسوم من 1500 إلى 2500 ريال سعودي ويتم اعتماده.

شراء نموذج التحويل يجب على المستفيد دفع رسوم من 1500 إلى 2500 ريال سعودي ويتم اعتماده. في أغلب الأحوال لا يمكن تحقيق هذا الشرط لأن الشخص لا يمتلك سيارتين، حيث غالبًا ما يكون هناك جانب بيع وجانب مشتري.

يجب نقل ملكية السيارة وتسجيلها نيابة عن أحدهم وفقًا للرقابة الإدارية لحركة المرور.

يمكنك الاشتراك في المزاد لشراء لوحات التأشير على الموقع الإلكتروني لإدارة المرور العامة بوزارة الداخلية.

إجراءات بدل فاقد لوحة سيارة السعودية

تتمثل الخطوة الأولى لحل مشكلة فقدان لوحة الترخيص في إبلاغ الشرطة؛ هذا لضمان عدم استخدام الصورة في الجرائم.

حيث توزع الجهات الأمنية لوحات ترخيص السيارات في سجلات الشرطة الجنائية وهذا يساعد كثيرا في الحد من انتشار الجرائم مثل القتل والسرقة وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك فإن الإبلاغ عن لوحة مفقودة يزيل شكوك المالك، وبفضل ذلك لا يقع في فخ جريمة تتعلق بها.

هذه هي الخطوة الأولى والمهمة التي ينتقل بعدها صاحب اللوحة المفقودة إلى وحدة الطريق تليها سيارته.

هذا بعد القيادة الثانية للشرطة يقوم بالحصول على لوحة ترخيص جديدة بالإضافة إلى دفع رسوم الإجراء.

شروط إسقاط لوحة سيارة

من الضروري أن يكون تاريخ الترخيص ساري المفعول.

يجب على المالك إحضار لوحة الترخيص الخاصة به مع نموذج الشحن من وحدة الطريق.

وعليه أن يسلم لوحة معدنية في وحدة الطريق.

وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط وإصلاح السيارة عليه دفع غرامة قدرها خمسة آلاف ريال سعودي.

بداية استخدام لوحات المركبات