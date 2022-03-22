سوق الأوراق المالية السعودي بدء تداول أسهم شركة النهدي الطبية 2022

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عمر شويل - جدة تداول أسهم شركة النهدي الطبية بدأت اليوم شركة النهدي الطبية (“النهدي” أو “الشركة”)، سلسلة صيدليات التجزئة الرائدة في المملكة العربية السعودية ومنصة الخدمات الصحية المتكاملة سريعة النمو Omnihealth ،وبدء التداول في الأسهم السعودية سوق الصرف الأساسي. (“تداول”) عقب الطرح العام الأولي الناجح للشركة (“الطرح” أو “الطرح العام”)، حيث بدأت أسهمها بالتداول تحت رمز 4164.

بدء تداول أسهم شركة النهدي الطبية 2022

تم تحديد سعر سهم النهدي عند 131 ريالًا سُعُودِيًّا، في الحد الأعلى من النطاق السعري الأولي للعرض، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستكون 17.030 مليون ريال سعودي (4.541 مليون دولار).

وتضمن الاكتتاب بيع 39.000.000 سهم عادي من الأسهم الحالية للشركة، تمثل 30٪ من رأس مال الشركة المصدر. تم تخصيص أسهم الطرح في نهاية المطاف ما يقرب من 90٪ لمؤسسات الاكتتاب المرخص لها وحوالي 10٪ للمشتركين في شريحة المستثمرين الأفراد، والتي شملت المواطنين السعوديين والمغتربين الأجانب الذين يعيشون في المملكة، وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية، بهذه المناسبة: “اليوم نكتب فصلاً جديدًا في سلسلة نجاح شركة النهدي، مُسْتَهَلًّا حقبة جديدة ستفيد الموظفين والمؤسسين والضيوف”.

ولطالما كان زوارنا في قلب خطة النمو لدينا، حيث نركز باستمرار على تلبية مطالبهم، مما يدفعنا لمواصلة جهودنا في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة.

ولقد كان لدينا اهتمام كبير من المؤسسات والمستثمرين من القطاع الخاص طوال عملية الإدراج، مما يؤكد مرة أخرى نجاحنا نتيجة لالتزامنا. مع خطتنا التوسعية وعقلية تتمحور حول الضيف، وتمتلك النهدي حَالِيًّا المكونات والقدرات اللازمة للاستفادة من اتجاهات السوق الحالية.

بما يتماشى مع طموحاتها المستقبلية لمواصلة بناء منصة omnihealth ” لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة في السنوات القادمة. على مدار العام، سيكون تركيزنا على الوضع الحالي وما بعده مصممًا لتحقيق هدفين أساسيين: إنشاء وتطوير نظام الرعاية الصحية في المملكة في المستقبل، وكذلك تحقيق قيمة الربح المستدام لمساهمينا.

وظفت الشركة “HSBC Saudi Arabia” و “Al- Ahly Financial Company” للعمل كمستشارين ماليين ومكتتبين للطرح ومديرين للاكتتاب.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتعيين الأهلي كابيتال كمدير أول للطرح، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار البنك السعودي الوطني وبنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك العربي الوطني (يشار إليهم جميعًا باسم “المستفيدون”).

لمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار، يرجى زيارة موقع هيئة السوق المالية على www. cma. org. sa أو موقع السوق المالية السعودية (تداول) على www. saudiexchange. sa أو موقع شركة النهدي الطبية على الموقع https:// www. nahdi. sa.