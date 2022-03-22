خطوات التسجيل في منحة الديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدة 1443

التسجيل في منحة الديوان الملكي السعودي، والتي يتم أطلاقها وتدشينها من خلال الجهات المختصة بالعمل بالديوان الملكي حيث تتيح المملكة بوابة تواصل للتواصل بين الديوان الملكي والجهات التي يتم تقديمهم لشكوي أو لطلب المساعدة، فمن خلال البوابة الإلكترونية تواصل يتم تقديم كافة الخدمات المالية للمواطنين المحتاجين للدعم المالي، بالإضافة إلي خدمة سداد الديون، وكذلك منح الأراضي السكنية وأكدت الجهات المختصة انه يتم التحقيق واستيفاء الشروط في الطلبات المقدمة وذلك من خلال بوابة تواصل التي من خلالها يتم التسجيل في منحة الديوان الملكي السعودي.

خطوات التسجيل في منحة الديوان الملكي السعودي

وضح الديوان الملكي السعودي طرق التواصل مع موظفيه لتقديم الشكوي أو طلب المساعدة، ويتمكن المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية التواصل مع الديوان:

تسجيل الدخول من متصفح الانترنت إلي الموقع الرسمي لبوابة تواصل.

اختر اللغة المراد التواصل بها، ثم الضغط علي أيقونة بدء الخدمة.

تسجيل حساب مستخدم جديد إذا لم يكن هناك حساب.

حدد الغرض من طلبك وهو المساعدة المالية.

تقديم المعروض وتقديم المستندات التي تثبت عدم القدرة على سداد الدين.

التعرف على دقة البيانات المقدمة قبل تأكيد التسجيل.

حفظ الرقم السري المتصل به مع تأكيد الرقم

سوف تتلقى رسالة تأكيد على هاتفك المحمول أو البريد الإلكتروني.

ما يمنحه الديوان للمواطنين من مساعدات

العديد من المواطنين يتساءلون عبر الصفحة الرسمية للديوان الملكي الأشكال التي يمنحها مكتب الديوان من مساعدات، وقد تم الرد أن المساعدات تقدم علي هيئة منح ومنها التالي:

إذا لم يكن المواطن مستفيدًا من برنامج المملكة الاجتماعي، يقوم المكتب بتقديم المساعدة المالية وتقديم المستندات ذات الصلة. الدفع لمكتب المدين الذي قدم طلب سداد الدين لإخلاء سبيل المدين. عرض قطعة أرض لمن لا يستطيع شرائها لأغراض الإسكان وتقديم المستندات التي تثبت أن مقدم الطلب لا يمتلك منزلاً. كما يتقدم المكتب بطلبات العلاج خارج المملكة العربية السعودية، في حالة الأمراض المزمنة والمستعصية، في حالة تقديم السجلات الطبية التي تفيد بأن المواطن لا يملك الإمكانيات المالية للعلاج في الخارج.

لم يقتصر التسجيل في منحة الديوان الملكي السعودي ذلك فقط، ولكن يستطيع المواطن تقديم معروض وتسليمه باليد لموظفي مكتب الديوان الملكي.