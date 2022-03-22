رابط التسجيل في النفاذ الوطني الموحد 1443

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في النفاذ الوطني الموحد من الموضوعات التي أثارت عمليات بحث متزايدة من قبل العديد من مواطني المملكة العربية السعودية من المقيمين والزائرين، القدرة على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة الوصول الوطنية الموحدة الرئيسية كإصدار وتحديث بطاقات الهوية الوطنية للزوار، التصديق على العديد من معاملات القطاع الحكومي، وتمكين التوقيعات الإلكترونية وتحديث البيانات باستمرار للأفراد والشركات، وغيرها من الخدمات الحكومية الهامة، لذلك ت.

التسجيل في النفاذ الوطني الموحد بالسعودية

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تعمل حكومة المملكة العربية السعودية باستمرار على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد في إدارة الهويات الإلكترونية الشخصية للمواطنين السعوديين والزوار المقيمين في المملكة العربية السعودية. وهي تشمل ما يلي: “https://profile.monshaat.gov.sa/user/login”

تسعى المملكة إلى إنشاء نظام وطني متكامل يضم العديد من الدوائر الحكومية والخاصة، مثل منصة أبشر أو مراس أو نجيز أو أي بوابة أو منصة حكومية أخرى، في منصة وطنية موحدة تشرف عليها وزارة الداخلية.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى إزالة جميع الحواجز التي قد يواجهها المواطنون عند الاستفادة من الخدمات الحكومية.

حماية بيانات الهوية الرقمية للمستخدمين من القرصنة أو السرقة أو العبث أو التغيير دون علم المالك، من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الآليات الآمنة التي تشمل ما يلي:

من خلال الاستفادة من بعض التقنيات المتطورة مثل بصمة المواطن ووجهه وعينه.

استخدام اسم مستخدم وكلمة مرور قويين يتم إرسالهما إلى الهاتف المحمول الخاص بالمواطن.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المنصة أحدث التقنيات العالمية لتوفير وعرض الخدمات الإلكترونية الحكومية لضمان أمان بيانات العملاء. تشمل هذه الخدمات ما يلي:

التسجيل الذاتي مع مصادقة المستخدم ممكن.

تعديل بيانات صفحة الملف الشخصي، مثل العنوان الوطني ومعلومات الاتصال.

سهولة تحديث بطاقات الهوية الوطنية عبر الإنترنت.

تحقيق الدخول الموحد مع مراعاة مستوى الثقة.

خيار التصديق على جميع المعاملات والتوقيعات الإلكترونية.

بعد التسجيل في منصة نافث الرئيسية، يمكن لجميع المستخدمين أيضًا إضافة خدماتهم المفضلة إلى ملفهم الشخصي.

متطلبات التسجيل للنفاذ الوطني الموحد

أنشأت المنصة الوطنية الموحدة عددًا من الضوابط والشروط الحاسمة التي يجب على المواطنين الالتزام بها من أجل إنشاء حساب عبر منصة الوصول الوطنية الموحدة. تنطبق هذه الشروط فقط على ما يلي:

أدخل جميع المعلومات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح، بما في ذلك رقم الهوية ورقم الهاتف المحمول.

من الضروري استخدام رقم التعريف الوطني لمقدم الطلب ورقم الهاتف المحمول الصحيح لمقدم الطلب. عند إدخال بيانات غير صحيحة، ستفشل عملية التسجيل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستخدم استخدام رقم الهاتف المحمول حصريًا لهذا الحساب وليس لأي حسابات إلكترونية أخرى.

التقيد بالقواعد والتعليمات المتعلقة بإنشاء اسم المستخدم. وتجدر الإشارة إلى أنه بمجرد اكتمال عملية التسجيل، لا يُسمح للمستخدم بتعديل اسم المستخدم.

من الضروري إدخال كلمة المرور بدقة، حيث يجب أن تتوافق مع كلمة المرور المستخدمة في منصة أبشر.

قم بزيارة iam.gov.sa للوصول إلى بوابة الوصول الوطنية الموحدة.

ثم انقر فوق الرمز المسمى “إنشاء حساب جديد”.

من خلال النقر على أيقونة “أبشر أفراد”، سيعيد النظام توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر الإلكترونية.

ثم، في الجزء العلوي الأيمن من الصفحة الرئيسية، انقر فوق الزر “مستخدم جديد” الذي يظهر أسفل رمز تسجيل الدخول.

بعد ذلك ابدأ بتسجيل بياناتك الشخصية وهي (رقم الهوية أو رقم الإقامة- رقم الجوال- عنوان البريد الإلكتروني).

ثم أدخل معلومات الحساب الضرورية (اسم المستخدم باللغة الإنجليزية- كلمة المرور- تأكيد كلمة المرور- اللغة المفضلة- الرمز المرئي).

ثم قبول شروط الخدمة وبيان الخصوصية.

بعد ذلك، انقر فوق الزر “التالي”.

سيقوم النظام على الفور بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق إلى رقم الهاتف المحمول المحدد.

أخيرًا، اكتبه في الحقل المناسب وانقر على الزر “حفظ”.

وبذلك تكون قد أتممت عملية التسجيل في المنصة بنجاح. يمكنك الآن الوصول إلى الصفحة الرئيسية من خلال النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”، واختيار طريقة التسجيل “كلمة المرور والرسالة”، وإدخال البيانات المطلوبة، والنقر أخيرًا على زر “تسجيل”.

كيفية تعديل رقم جوال المدرج

أتاحت منصة الوصول الموحدة الوطنية توفير عدد من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تعزز تجربة المستخدم الخاصة بك مع تلبية احتياجاتك. ومن بين هذه الخدمات القدرة على تغيير رقم الهاتف المحمول، والتي يمكن الحصول عليها باتباع الخطوات التالية: