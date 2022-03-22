نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رقم الدفاع المدني السعودي الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث بشكل ملحوظ نحو سؤال كم رقم الدفاع المدني السعودي الموحد؟ ويعود ذلك بسبب توقيت الاحتفال العالمي بيوم الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، لذلك تسعى الدولة دائمًا إلى تقليل فرص وقوع الكوارث الطبيعية في إلحاق الضرر بأي ممتلكات أو منشأة عامة إذا كانت هذه القوات مرتبطة بسلامة المواطنين والممتلكات العامة، وعبر السطور التالية سوف نجيبكم عن سؤالكم كم رقم الدفاع المدني السعودي 1443 الموحد؟ بكافة التفاصيل.

الدفاع المدني السعودي

الدفاع المدني السعودي من أهم المديريات العامة التي تتبعها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية في عملها تأسست عام 1343 هـ بهدف حماية السكان والممتلكات العامة والخاصة التي اندمجت في المملكة بسبب الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان كالحرائق والحروب، كما تختص بحماية خصوصية الطرق وتلتزم بالسلام وحماية جميع مصادر الثروة الوطنية في أوقات الحرب في عام 1406 هـ ، تم ربط الدفاع المدني السعودي بوزارة الداخلية السعودية.

مهام الدفاع المدني السعودي

يساعد في تنظيم الإنذارات ضد التهديدات الخارجية ومن الغازات الجوية والصاروخية.

ويتمثل دورها في إبعاد الناس عن المناطق الملوثة بالإشعاع.

يقوم بالعديد من عمليات الإخلاء والإيواء من المناطق المتضررة في أوقات الحرب أو الكوارث الطبيعية.

ساعد الشخص المصاب في حالة الطوارئ.

نسعى جاهدين لضمان جميع متطلبات السلام والأمن الصناعي.

العمل الجاد على إطفاء وإطفاء جميع أنواع الحرائق.

توفير عمليات الإنقاذ والإسعاف.

الالتزام بمراقبة الملاجئ ووضع المعايير.

تخزين جميع المستلزمات الضرورية لإبقائه على قيد الحياة في أوقات الحروب والكوارث.

أهداف الدفاع المدني السعودي

العمل على حماية المدنيين وممتلكاتهم الخاصة في أوقات السلم والحرب.

ضمان كافة اشتراطات السلامة العامة المتعلقة بكافة القطاعات الصناعية باستثناء القطاعات الزراعية والتجارية والسكنية.

نسعى جاهدين لتقديم العديد من خدمات الإطفاء والإنقاذ في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

التدخل السريع لجميع الكوارث والطوارئ.

الالتزام بتدريب المتطوعين على عمليات الدفاع المدني.

ترسل الحكومة السعودية ممثلين إلى المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بمهام الدفاع المدني.

كم رقم الدفاع المدني السعودي الموحد

كثير من الناس في المملكة العربية السعودية في حيرة من أمرهم بشأن رقم الدفاع المدني الموحد لأن هذه القوات مهمة جدًا في حماية الشعب والممتلكات العامة للبلاد، فالجواب أن العدد الموحد لقوات الدفاع المدني السعودي هو 998، وتسعى هذه القوات إلى الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية، ومن باب الأهمية قامت المديرية العامة للحماية المدنية بتخصيص هذا الرقم الذي يتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة التواصل مع المديرية العامة للحماية المدنية والإبلاغ عن الحوادث أو الكوارث.

خدمات الدفاع المدني السعودي الإلكترونية

تقدم المديرية العامة للدفاع المدني عددًا من الخدمات الإلكترونية بهدف توفير الوقت والجهد للمستفيدين، وذلك من خلال النقاط التالية التي ذكرناها بهذه الخدمات:

خدمات الفردية

تقديم تصريح أمني.

إمكانية تقديم الاقتراحات والشكاوى.

اطلع على الوظائف المتاحة في مجال الدفاع المدني.

خدمات لموظفي الصناعة

إمكانية الترخيص الالكتروني.

يمكن تقديم الشكاوى والاقتراحات.

خدمة تحديد الهوية الإلكترونية

أرقام الدفاع المدني السعودي في عدد من المناطق

اسم المنطقة رقم الهاتف الدفاع المدني السعودي المديرية العامة 0114925033 مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض 0114643885 مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة 0126737000 مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة 0148362545 مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم 0163818454 مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل 0165332444 مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية 0138434666 مديرية الدفاع المدني بالجوف 0146247684 مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية 0146620420 مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة 0177250552 مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير 0172247017 مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران 0175221098 مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان 0173170552 مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة الرياض 0114870614 مركز تدريب الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية 0138110517 مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة 0127440520 مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة عسير 0172274990 مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة 0148610239 مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة القصيم 0163220311 مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة حائل 0165354799 مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة تبوك 0144286857 مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة الجوف 0146255970 مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة نجران 0175442197

طرق التواصل مع مديرية الدفاع المدني السعودي

حددت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي وسائل اتصال متنوعة لتمكين المواطنين من التواصل مع وحدات الطاقة المدنية، وتجدر الإشارة إلى أن ساعات العمل من الساعة 8:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا من الأحد إلى الخميس، كما يمكن التواصل مع هذه القوات من خلال زيارة مديرية الرياض على الطريق الدائري الشرقي.