طريقة تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 وزارة الموارد البشرية hrsd

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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 حددتها وزارة الموارد البشرية لكل السعوديين الراغبين في التقديم لبرنامج الضمان المطور الجديد. ويعد هذا الأخير من أبرز برامج الدعم الحكومي التنموية في السعودية، إذ أنه لا يوفر مجرد عائد مادي للمستفيدين فحسب، بل يسعى برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور إلى تأهيل كل الأفراد وتدريبهم، ويهدف إلى تحويلهم من محتاجين إلى منتجين، ويصرف لهم الدعم النقدي اللازم من أجل تحسين مستواهم المعيشي بالموازة مع التطور الاقتصادي الطبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية، هذا وقد تمّ إطلاق منصة الضمان الاجتماعي الجديد من أجل استقبال طلبات المواطنين من أجل تلقي دعم الضمان المطور، وسنتحدث فيما يلي من الأسطر عن موضوع التسجيل في الضمان المطور الجديد 1443، كما سنذكر لكم شروط الضمان المطور تسجيل، تابعوا معنا.

طريقة تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443

ازدادت تساؤلات المواطنين السعوديين عن طريقة تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443، ومن الجدير بالذكر أنّ التقديم إلى الضمان المطور الجديد متاح من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وسيتم العمل بها مع المنصة القديمة إلى غاية تاريخ 22 مايو القادم، أي إلى أن يتم اعتماد منصة جديدة لبرنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، ومن خلالها سيتمكن المستفيدين من تلقي الخدمات التي يحتاجونها.

تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إمكانية الضمان المطور تسجيل من خلال الإنترنت. وهي بهذا توفر على الأفراد والأسر الراغبين في الاستفادة الكثير من الجهد والوقت، هذا وقد تمّ استحداث الضمان الاجتماعي المطور تزامنا مع التطورات الكبرى في المملكة، وفق منظورها للتطوير لسنة 2030، وهي تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي لكل المواطنين، ويمكنهم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب أن يزور موقع الضمان المطور من خلال الإنترنت، ثم يدخل على الخدمات الإلكترونية الموجودة في الوجهة الرئيسية.

ثانيا: يتوجب عليه أن يقوم باختيار الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتنمية الاجتماعية.

ثالثا: يسجل دخوله إلى البوابة أو يضغط على إنشاء جديد، ثم ينقر على خيار الخدمات الإلكترونية ويختار معاش الضمان الاجتماعي.

رابعا: من الضروري أن يطّلع على كل التفاصيل بتمعن قبل الضغط على أيقونة التقديم.

خامسا: بعدها يختار مكتب الضمان المناسب له، ويدرج كل البيانات الخاصة بالتابعين له في الضمان، ثم يضغط على زر المتابعة.

سادسا: يرفق كل المستندات المطلوبة، ثم يقرأ الشروط ويوافق عليها، وينقر على زر تقديم الطلب.

شروط الضمان المطور تسجيل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين إلى الضمان الاجتماعي الجديد المطور تسجيل. أهم شرط هو الجنسية السعودية، إذ لا يمكن قبول غير السعوديين بأي حال من الأحوال، مع ضرورة الإقامة الدائمة في أراضي المملكة، يستثنى من شرط الجنسية زوجة السعودي، والأرملة التي لها أبناء سعوديون، والمعاقين، على أن يكون لهم بطاقات تنقل سارية المفعول.

بالإضافة إلى ما سبق من الشروط، يجب أن يقدم الشخص الراغب في الاستفادة كل الأوراق الثبوتية المطلوبة مع وجوب المصادقة عليها. كذلك يجب أن يثبت أن قيمة دخله تقل عن المبلغ المستحق الذي يصرفه برناج الضمان المطور. أيضا لا يجب أن يكون الشخص مقيما في إحدة دور الإيواء، كما يلزم أن يتقيد بكل متطلبات الوزارة فيما يتعلق بصحة وتعليم ورعاية الأبناء وغيرها.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي الجديد 1443

من الجدير بالذكر أنّ التسجيل في الضمان الاجتماعي سيستمر إلى غاية شهر مايو، والذي انطلق في أواخر 2021. ومن بين الحالات غير المؤهلة للبرنامج والتي يتم النظر لها هي عدد المركبات التي يملكها صاحب الطلب. أيضا في حالة السجن، وفي حال بقاء المواطن السعودي خارج أراضي الوطن لأكثر من سنة. وفي حال وجود عمالة مهنية واحدة أو أكثر للشخص، وكذلك في حال كان دخل الأسرة أكثر من معاش الضمان.

موعد نزول معاش الضمان المطور

بعد تقديم الطلبات من خلال رابط الضمان الاجتماعي الجديد سيتم دراسة كل الطلبات والتحقق من مدى موافقتها لـ شروط الضمان الاجتماعي. من المرجح أن يتم صرف المبالغ في الشهر الذي يلي القبول النهائي للمتقدم، وهذا بعد أن يتم التأكد من أهلية استحقاق معاش الضمان. ويتم صرف مبالغ معاش الضمان كل شهر في حسابات المستفيدين من البرنامج بعد التحقق من معلوماتهم ورواتبهم.

آلية احتساب معاش الضمان

تجدر الإشارة إلى أنه قد حدثت تغييرات فيما يخص حاسبة الضمان المطور تسجيل، وهذا من أجل التعرف على المبلغ المستحق للفرد أو الأسرة. ويتم الاحتساب من خلال جمع قيمة الدخل المكتسب الإجمال للأسرة، ثم خصم نسبة خمسين بالمائة من قيمة إجمالي الدخل الشهري. ويضاف إلى العدد الإجمالي للأقساط السنوية، بعد ذلك يمكن مقارنة إجمالي الدخل المحسوب مع أدنى حد افتراضي للمعاش التقاعدي.

علاوة على ذلك، في حال كان الدخل الخاص بالأسرة أكثر من الحد المكتسب يعتبر غير مؤهلا للدعم. أما في حال كان إجمالي الدخل الشهري أقل من الحد المكتسب للضمان، فتستفيد الأسرة من الدعم. وتكون القيمة على هذا النحو: يصرف لرب الأسرة 1100 ريال سعودي. أما قيمة المبلغ المخصص لكل فرد من أفراد الأسرة المستفيدة فهو 550 ريال سعودي من المستحق، وهذه هي الطريقة الصحيحة للحساب.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع طريقة تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443. والتي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأشخاص الراغبين في التقديم إلى برنامج الضمان المطور الجديد. كما ذكرنا لكم شروط الضمان الاجتماعي الجديد، بالإضافة إلى آلية احتساب الضمان الاجتماعي المطور. وانتقلنا عبر الأسطر لنذكر لكم بعض الحالات التي يتم اعتبار الأشخاص غير مؤهلين للاستفادة.