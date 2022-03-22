أجل سداد أول قسطين وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل وبمبالغ مالية كبيرة

أجل سداد أول قسطين وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل ، عرض تمويلي متاح للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا المنتج للعملاء مبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات والمتطلبات المالية والشرائية ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يمكن للعميل الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها من خلال هذا العرض التمويلي بصورة فورية وسريعة.

أجل سداد أول قسطين وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل

تمويل فورى بدون كفيل وبدون أى ضمانات ، وبالتقسيط الميسر علي أطول مدة سداد ، يعتبر هذا العرض التمويلي أحد العروض التمويلية الميسرة التي يقدمها مصرف الراجحي لجميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر مصرف الراجحي من خلال هذا العرض مبالغ مالية كبيرة والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ونصف ريال سعودي ، وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة ، كما يوفر البنك للعملاء العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي مصرف الراجحي ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما سوف نوضح في هذا المقال كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل والاستفادة من عرض تأجيل سداد أول قسطين من الاقساط المستحقة.

مميزات برنامج التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

قام مصرف الراجحي بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

يوفر مصرف الراجحي للعملاء من خلال هذا البرنامج إمكانية شراء المديونيات القائمة لدى البنوك الأخرى.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الحصول من خلال هذا البرنامج علي مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 ونصف مليون ريال سعودي.

يمكن للعميل الاستفادة من تمويل مصرف الراجحي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

العميل السعودي والعميل الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي المتاح لدي مصرف الراجحي.

يوفر البنك لجميع العملاء فرصة الاستفادة من تأجيل سداد أول قسطين من الاقساط التمويلية المستحقة ، وذلك من أجل تيسير السداد علي العملاء.

خيارات للسداد عديدة ومتنوعة يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين ، يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي حتي 60 شهر.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين ، يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 36 شهر.

يمكن للعميل الاستفادة من إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

يقوم مصرف الراجحي بإعفاء العميل من المديونية وذلك في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي

يمكن للعميل التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل والاستفادة من إمكانية تأجيل سداد أول قسطين من الاقساط التمويلية المستحقة عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، كما أتاح البنك للعملاء إمكانية التقديم على طلب الاستفادة من برنامج تمويل الراجحي بدون كفيل عن طريق الاتصال على الرقم 8001241222 .

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من تمويل مصرف الراجحي بدون كفيل