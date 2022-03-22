شروط تجديد الاقامة للمقيمين في السعودية خطوات التجديد عبر منصة أبشر قيمة رسوم التجديد

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شروط تجديد الاقامة للمقيمين في السعودية يظل هذا الموضوع من أكثر الموضوعات التي يدور عليها البحث كثيرًا في شتى الأوقات وبالأخص بعد أن أعلنت وزارة الخارجية السعودية على إلغاء نظام الكفيل للمقيمين وهذا بغرض التسهيل والتيسير على المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وهكذا اصبح نظام الإقامة أسهل و أيسر بكثير على المقيمين، ولذلك بدأ الجميع بالبحث عن شروط تجديد الاقامة الجديدة، كما أصبح بإمكانك تجديد الإقامة إلكتروني من خلال بوابة أبشر التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين.
شروط تجديد الاقامة للمقيمين في السعودية 1443
لابد من وضع بعض الضوابط و الشروط والأحكام للخدمات وهذا حفاظاً على المواطنين والحكومة السعودية، ولذلك تم وضع شروط مخصوصة لقبول تجديد الإقامة، تتمثل هذه الشروط في الآتي:
- يشترط أن يكون المتقدم لتجديد الإقامة
- أن يكون لديه تأمين صحي ويكون ساري وقت التجديد.
- عدم وجود مخالفات باسم المتقدم.
- أن يكون جواز سفر المتقدم لتجديد ساري وقت التجديد ولا يكون منتهي الصلاحية لكى لا يدفع غرامة.
- على المتقدم دفع كافة الرسوم المحددة لتجديد الإقامة.
- يشترط أن يكون المتقدم ليس مسجل باسمه قضايا وعليه أحكام.
رسوم تجديد الإقامة الجديدة في السعودية 1443
لقد حددت وزارة الخارجية قيمة رسوم تجديد الإقامة وهي:
- قيمة رسوم تجديد الإقامة للوافدين 600 ريال سعودي للعامل المقيم سنوياً.
- رسوم تجديد الإقامة للعامل المنزلي تقدر 600 ريال سعودي سنوياً.
- قيمة رسوم تجديد الإقامة للمقيم وكان موفقا للوافد يقدر 2000 ريال سعودي.
- رسوم تجديد الإقامة للعامل الزراعي 650 ريال سعودي.
خطوات تجديد الإقامة السعودية عبر منصة أبشر
تعد منصة أبشر من أهم الخدمات التي وضعتها الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين في الاستعلام عن الخدمات، ويمكنك من خلال بوابة أبشر تجديد الإقامة إلكتروني، والطريقة هي:
- في البداية قم بالتوجه و الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة خدمات الأفراد.
- قم بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- بعد ذلك قم بالنقر على الاستعلام عن الخدمات الإلكترونية.
- ثم قم بالضغط على أيقونة جواز السفر.
- قم باختيار تجديد جواز السفر.
- بعد ذلك قم بإدخال رقم جواز الإقامة في الخانة المخصص لها.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تجديد على الفور سيظهر أمامك كافة بيانات الإقامة.
- قم بالنقر على تجديد الإقامة.
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