سلم رواتب النيابة العامة 1443 التي قامت وزارة العدل السعودية بالإعلان عن طلب وظائف فيها في المجال الإداري وفي هيئة المحققين، وقد تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في الالتحاق فيها مع الالتزام بشروط الالتحاق بوظائف السلك القضائي، والتي يكون من أهمها المؤهل الدراسي المناسب للدرجة الوظيفية التي يتم التقدم لها، ويتم المفاضلة بين المتقدمين لحين الإعلان عن المقبولين فيها بشكل مبدئي.

سلم رواتب النيابة العامة 1443 للوظائف العدل الجديدة moj.gov.sa (الإداريين – هيئة المحققين)

يتابع الخريجين طرح الوظائف الحكومية بالمملكة بين الحين والآخر ويكون من الهام لهم التعرف على الشروط العامة لتلك الوظائف وسلم الرواتب الخاص بها ليتم التقديم لها مع المعلم بالدرجة الوظيفية التي سيلتحق الخريج بها وأيضا الراتب الذي سوف يتقاضاه عند الدرجة الوظيفية التي يتم قبوله فيها، وتنقسم الوظائف المتاحة في النيابة العامة السعودية التابعة لوزارة العدل إلى:

وظائف الإداريين.

وظائف هيئة المحققين.

أولا وظائف الإداريين

يم طرح وظائف في وزارة العدل بما يسمى بملازم تحقيق وحتى رتبة نائب الرئيس حسب التدرج الوظيفي لشهادات المراقب والمهندس والفني والمحاسب والكاتب، وذلك في جميع المحافظات السعودية على النحو التالي:

رواتب النيابة العامة المرتبة الأولى راتب الدرجة الأولى: يبلغ 3000 ريال سعودي.

راتب الدرجة الثانية: يبلغ 3135 ريال سعودي.

راتب الدرجة الثالثة: مقدر بـ 3270 ريال سعودي.

راتب الدرجة الرابعة: يبلغ 3405 ريال سعودي.

راتب الدرجة الخامسة: يصل إلى 3540 ريال سعودي.

راتب الدرجة السادسة: 3675 ريال سعودي.

راتب الدرجة السابعة: 3810 ريال سعودي.

راتب الدرجة الثامنة: 3945 ريال سعودي.

راتب الدرجة التاسعة: يبلغ 4080 ريال سعودي.

راتب الدرجة العاشرة: مقدر بـ 4215 ريال سعودي.

راتب الدرجة الحادية عشرة: يبلغ 4350 ريال سعودي.

راتب الدرجة الثانية عشرة: مقدر بـ 4485 ريال سعودي.

راتب الدرجة الثالثة عشرة: يبلغ 4620 ريال سعودي.

راتب الدرجة الرابعة عشرة: مقدر بـ 4755 ريال سعودي.

راتب الدرجة الخامسة عشرة: يبلغ 4890 ريال سعودي. رواتب النيابة العامة المرتبة الثانية راتب الدرجة الأولى: 3430 ريال سعودي.

راتب الدرجة الثانية: 3595 ريال سعودي.

راتب الدرجة الثالثة: 3760 ريال سعودي.

راتب الدرجة الرابعة: 3925 ريال سعودي.

راتب الدرجة الخامسة: 4090 ريال سعودي.

راتب الدرجة السادسة: 4255 ريال سعودي.

راتب الدرجة السابعة: 4420 ريال سعودي.

راتب الدرجة الثامنة: 4585 ريال سعودي.

راتب الدرجة التاسعة: 4750 ريال سعودي.

راتب الدرجة العاشرة: 4915 ريال سعودي.

راتب الدرجة الحادية عشرة: 5080 ريال سعودي.

راتب الدرجة الثانية عشرة: 5245 ريال سعودي.

راتب الدرجة الثالثة عشرة: 5410 ريال سعودي.

راتب الدرجة الرابعة عشرة: 5575 ريال سعودي.

راتب الدرجة الخامسة عشرة: 5740 ريال سعودي. رواتب المرتبة الثالثة الدرجة الأولى: 3945 ريال سعودي.

الدرجة الثانية: 4135 ريال سعودي.

الدرجة الثالثة: 4325 ريال سعودي.

الدرجة الرابعة: 4515 ريال سعودي.

الدرجة الخامسة: 47505 ريال سعودي.

الدرجة السادسة: 4895 ريال سعودي.

الدرجة السابعة: 5085 ريال سعودي.

الدرجة الثامنة: 5275 ريال سعودي.

الدرجة التاسعة: 5465 ريال سعودي.

الدرجة العاشرة: 5655 ريال سعودي.

الدرجة الحادية عشرة: 5845 ريال سعودي.

الدرجة الثانية عشرة: 6035 ريال سعودي.

الدرجة الثالثة عشرة: 6225 ريال سعودي.

الدرجة الرابعة عشرة: 6415 ريال سعودي.

الدرجة الخامسة عشرة: 6605 ريال سعودي. رواتب النيابة العامة المرتبة الرابعة الدرجة الأولى: 4530 ريال سعودي.

الدرجة الثانية: 4760 ريال سعودي.

الدرجة الثالثة: 4990 ريال سعودي.

الدرجة الرابعة: 5220 ريال سعودي.

الدرجة الخامسة: 5450 ريال سعودي.

الدرجة السادسة: 5680 ريال سعودي.

الدرجة السابعة: 6140 ريال سعودي.

الدرجة الثامنة: 6370 ريال سعودي.

الدرجة التاسعة: 6600 ريال سعودي.

الدرجة العاشرة: 6830 ريال سعودي.

الدرجة الحادية عشرة: 5080 ريال سعودي.

الدرجة الثانية عشرة: 7060 ريال سعودي.

الدرجة الثالثة عشرة: 7290 ريال سعودي.

الدرجة الرابعة عشرة: 7520 ريال سعودي.

الدرجة الخامسة عشرة: 7750 ريال سعودي.

رواتب النيابة العامة المرتبة الخامسة رواتب الدرجة الأولى: 5240 ريال سعودي.

رواتب الدرجة الثانية: 5505 ريال سعودي.

رواتب الدرجة الثالثة: 5770 ريال سعودي.

رواتب الدرجة الرابعة: 6035 ريال سعودي.

رواتب الدرجة الخامسة: 6300 ريال سعودي.

رواتب الدرجة السادسة: 6565 ريال سعودي.

رواتب الدرجة السابعة: 6830 ريال سعودي.

رواتب الدرجة الثامنة: 7095 ريال سعودي.

رواتب الدرجة التاسعة: 7630 ريال سعودي.

رواتب الدرجة العاشرة: 7625 ريال سعودي.

رواتب الدرجة الحادية عشرة: 7890 ريال سعودي.

رواتب الدرجة الثانية عشرة: 8155 ريال سعودي.

رواتب الدرجة الثالثة عشرة: 8420 ريال سعودي.

رواتب الدرجة الرابعة عشرة: 8685 ريال سعودي.

رواتب الدرجة الخامسة عشرة: 8950 ريال سعودي. رواتب النيابة العامة المرتبة (6) رواتب المرتبة (6) الدرجة الأولى: 6065 ريال سعودي.

رواتب المرتبة (6) الدرجة الثانية: 6370 ريال سعودي.

رواتب المرتبة (6) الدرجة الثالثة: 6675 ريال سعودي.

رواتب المرتبة (6) الدرجة الرابعة: 6980 ريال سعودي.

رواتب المرتبة (6) الدرجة الخامسة: 7285 ريال سعودي.

رواتب المرتبة (6) الدرجة السادسة: 7590 ريال سعودي.

رواتب المرتبة (6) الدرجة السابعة: 7895 ريال سعودي.

رواتب المرتبة (6) الدرجة الثامنة: 8200 ريال سعودي.

رواتب المرتبة (6) الدرجة التاسعة: 8505 ريال سعودي.

رواتب المرتبة (6) الدرجة العاشرة: 8810 ريال سعودي.

رواتب المرتبة (6) الدرجة الحادية عشرة: 9115 ريال سعودي.

رواتب المرتبة (6) الدرجة الثانية عشرة: 9420 ريال سعودي.

رواتب المرتبة (6) الدرجة الثالثة عشرة: 9725 ريال سعودي.

رواتب المرتبة (6) الدرجة الرابعة عشرة: 10030 ريال سعودي.

رواتب المرتبة (6) الدرجة الخامسة عشرة: 10335 ريال سعودي. رواتب النيابة العامة المرتبة السابعة الدرجة الأولى: 7010 ريال سعودي.

الدرجة الثانية: 7375 ريال سعودي.

الدرجة الثالثة: 7740 ريال سعودي.

الدرجة الرابعة: 8105 ريال سعودي.

الدرجة الخامسة: 8470 ريال سعودي.

الدرجة السادسة: 8835 ريال سعودي.

الدرجة السابعة: 9200 ريال سعودي.

الدرجة الثامنة: 9565 ريال سعودي.

الدرجة التاسعة: 9930 ريال سعودي.

الدرجة العاشرة: 10295 ريال سعودي.

الدرجة الحادية عشرة: 10660 ريال سعودي.

الدرجة الثانية عشرة: 11025 ريال سعودي.

الدرجة الثالثة عشرة: 11390 ريال سعودي.

الدرجة الرابعة عشرة: 11755 ريال سعودي.

الدرجة الخامسة عشرة: 12120 ريال سعودي. رواتب النيابة العامة المرتبة الثامنة الدرجة الأولى: 8010 ريال سعودي.

الدرجة الثانية: 8425 ريال سعودي.

الدرجة الثالثة: 8840 ريال سعودي.

الدرجة الرابعة: 9255 ريال سعودي.

الدرجة الخامسة: 9670 ريال سعودي.

الدرجة السادسة: 10085 ريال سعودي.

الدرجة السابعة: 10500 ريال سعودي.

الدرجة الثامنة: 10915 ريال سعودي.

الدرجة التاسعة: 11330 ريال سعودي.

الدرجة العاشرة: 11745 ريال سعودي.

الدرجة الحادية عشرة: 12160 ريال سعودي.

الدرجة الثانية عشرة: 12575 ريال سعودي.

الدرجة الثالثة عشرة: 12990 ريال سعودي.

الدرجة الرابعة عشرة: 13405 ريال سعودي.

الدرجة الخامسة عشرة: 13820 ريال سعودي. رواتب النيابة العامة المرتبة التاسعة الدرجة الأولى: 9275 ريال سعودي.

الدرجة الثانية: 9745 ريال سعودي.

الدرجة الثالثة: 10215 ريال سعودي.

الدرجة الرابعة: 10685 ريال سعودي.

الدرجة الخامسة: 1115 ريال سعودي.

الدرجة السادسة: 11625 ريال سعودي.

الدرجة السابعة: 12095 ريال سعودي.

الدرجة الثامنة: 12565 ريال سعودي.

الدرجة التاسعة: 13035 ريال سعودي.

الدرجة العاشرة: 13505 ريال سعودي.

الدرجة الحادية عشرة: 13975 ريال سعودي.

الدرجة الثانية عشرة: 14445 ريال سعودي.

الدرجة الثالثة عشرة: 14915 ريال سعودي.

الدرجة الرابعة عشرة: 15385 ريال سعودي.

الدرجة الخامسة عشرة: 15855 ريال سعودي.