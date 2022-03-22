250 ألف ريال بموافقة فورية بدون كفيل بأقساط مريحة بدون تحويل الراتب

وفرت شركة كوارا للتمويل بالمملكة الآن تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع العملاء سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى 250 ألف ريال سعودي تحت ضوابط معلنة بالشركة حيث مسموح الحصول على مبلغ تمويل حتى 100 ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل لكن أكثر من هذا المبلغ التمويلي يحتاج العميل المتقدم توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي الجنسية كما يمتاز التمويل بأنه مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية في السعودية الفترة الحالية كما يتم التقديم عبر الأونلاين للحصول على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب بأقساط مريحة لمدة تصل إلى خمسة سنوات على الأكثر بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي لدى شركة كوارا للتمويل بالمملكة.

الشروط اللازمة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة كوارا في المملكة

عند طلب التمويل الشخصي الذي يمتاز بالسيولة النقدية بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين والمقيمين معًا من شركة كوارا للتمويل يجب توفير أولاً جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة التابعة إلى الشركة ثم بعد ذلك التقديم للحصول على الموافقة المطلوبة لدى شركة كوارا للتمويل وإليكم كافة الشروط المطلوبة كما يلي بالتفصيل الآن:

يجب توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي كحد أدنى عند طلب التمويل حيث يختلف الدخل الشهري المطلوب من شخص لشخص أخر على حسب ظروف كل عميل متقدم.

كذلك توفير فترة خدمة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك طبقًا للشروط المطلوبة من العميل المتقدم.

كذلك غير مطلوب من المتقاعدين في السعودية توفير خدمة عمل في السعودية حيث يوجد لهم شروط وضوابط مختلفة محددة من شركة كوارا للتمويل.

يتم التقديم على التمويل لدى شركة كوارا من عمر 21 عام حتى 70 عام بخلاف المتقاعد حتى 75 عام بحيث يكون عمره خمسة وسبعون عام في أخر قسط.

التمويل متاح بحد أقصى 250 ألف ريال ولكن بدون كفيل حتى 100 ألف ريال سعودي لدى شركة كوارا للتمويل.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة كوارا السعودي