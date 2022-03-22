نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف التأهيل الشامل لشهر مارس 2022 راتب شهر شعبان 1443 hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بشكل ملحوظ من قبل المستحقين لراتب التأهيل الشامل عن صرف التأهيل الشامل لشهر مارس 2022، حيث ينتظر الآلاف من المستفيدين لدعم التأهيل موعد نزول الراتب في حساباتهم البنكية حتى يستطيعوا شراء بعض مستلزماتهم الضرورية، ويزيد أهمية راتب التأهيل هذا الشهر لمجيئه قبل شهر رمضان الكريم، لذلك يرغب المستحقين للدعم في الحصول عليه وشراء ما ينقصهم.

تحرص المملكة العربية السعودية على توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل في السعودية، وتقدم لهذه الفئات الكثير من برامج الحماية الاجتماعية التي تساعدهم بشكل كبير على تحمل تكاليف وأعباء الحياة، خاصة أصحاب الهمم أو المعاقين أو مستحقي التأهيل الشامل من المرضى وغيرهم، فهذه الفئات أولى بالرعاية والاهتمام من غيرهم، لذلك تقدم المملكة لهم راتب كل شهر يكفيهم ويعينهم على الحياة بشكل مقبول.

موعد صرف التأهيل الشامل لشهر مارس 2022

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كل الحرص على توفير الدعم المقدم لأصحاب التأهيل في موعده من كل شهر، وتقوم بإيداع المبالغ المستحقة لهم في اليوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي، هذا في حالة لم يصادف موعد الصرف عطلة رسمية في البلاد، وعند مصادفة يوم الصرف لعطلة رسمية في المملكة يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم، ولذلك فقد تحدد متى ينزل التأهيل الشامل لشهر مارس 2022، ليكون يوم الأحد القادم بتاريخ 24\08\1443 الموافق 27\03\2022.

متى ينزل راتب التأهيل عداد النزول بالساعة والدقيقة والثانية

شروط استحقاق راتب التأهيل

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومسجل في الوزارة من ذوي الإعاقة. أن يكون المستفيد مقيم داخل المملكة. يشترط أن تكون الإعاقة تابعة لبرنامج الإعانة ومدرجة ضمن إعاقات الاستحقاق. ألا يكون المستفيد مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء. أن يقل دخل المستفيد الشهري عن 4000 ريال سعودي.

رابط استعلام عن التأهيل الشامل

يتم الاستعلام عن التأهيل الشامل إلكترونياً من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بعدة خطوات بسيطة.