تُعد خدمة حافز من الخدمات المتميزة والهامة التي يتم تقديمها من قبل المملكة، حيث أنها خدمة رئيسية يمكن من خلالها استخدام خدمات متعددة، حيث أن النساء والرجال بالمملكة يبحثون بشكل مستمر عن كيفية التسجيل على برنامج حافز للحصول على خدماته المتنوعة، وسوف نعرض في مقالنا هذا طريقة التسجيل في حافز للرجال والنساء.

طريقة التسجيل في حافز للرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية

يمكن التسجيل في برنامج حافز الجديد للنساء والرجال من خلال الخطوات التالية:

يتم الذهاب أولًا لصفحة حافز الإلكترونية .

يتم اختيار انشاء حساب جديد، وذلك على صفحة البوابة التابعة للموقع، حيث يتم تسجيل الشخص في البرنامج.

يتم إدخال بيانات التسجيل المطلوبة وذلك بالطريقة الصحيحة.

يجب أن يتم إدخال اسم المستخدم والجنسية وكتابة رقم الهوية الشخصية وكذلك إدخال عنوان البريد الإلكتروني وإدخال تاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال وكلمة السر.

بعد ذلك يجب التأكد من أن البيانات المدخلة صحيحة ودقيقة، ثم اختيار إنشاء حساب.

يقوم برنامج حافز بإرسال رسالة على الهاتف الجوال الخاص بالمستخدم وبها كود تفعيل البرنامج.

يجب كتابة كود التفعيل في المربع المخصص له، حيث أن ذلك يؤكد للمستخدم أن عملية التسجيل تمت بنجاح.

متى ينزل حافز بعد التسجيل

الموعد الخاص بنزول الحافز بعد التأهيل من خلال البرنامج يكون بعد مدة شهرين على وصول الرسالة التي توضح للعميل أنه مؤهل، ومن أجل الحصول على البرنامج يجب التسجيل مرة أخرى والانتظار لمدة ثلاثة أشهر، وذلك إذا انسحب المستخدم من البرنامج الإلكتروني، حيث إنه يتم إنزال البرنامج بعد التأكد من أهلية المستخدم وذلك بعد شهر هجري.

خدمات برنامج حافز

يقدم برنامج حافز مجموعة من الخدمات المتميزة السيدات والرجال وذلك كالآتي: