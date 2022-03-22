الآن شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمرأة المتزوجة ومواعيد صرف المعاش 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الموقع الرسمي الخاص بالتعديلات التي تخص شروط الضمان الاجتماعي الجديد، وهذا بهدف مساعدة المواطنين على سرعة التسجيل، والحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

السعودية تبدأ صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور

ولقد دعمت الوزارة جميع مستحقي معاش الضمان الاجتماعي المطور إلى تسجيل بياناتها على المنصة الخاصة، وذلك قبل 23 مايو 2022، ويتم صرف المعاش في الشهر التالي من صدور قرار الطلب، ولقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جعل تاريخ استحقاق الضمان الاجتماعي المطور والسابقين بالتدريج، ويقصد بالضمان الاجتماعي المطور أنه هو النظام التي تقدمه الدولة بهدف تقديم الدعم المادي للمواطن السعودي، وهو نظام ضمن رؤية 2030، والذي يهدف إلى حياة كريمة للمواطن، ويعد الضمان الاجتماعي المطور من الأنظمة التي لها شروط محددة من أجل الحصول على خدمات ذلك النظام.

ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تحويل المواطن السعودي من حالة الإحتياج إلى حالة الإنتاج، وهذا من الأشياء التي سوف تعمل على تنمية الاقتصاد السعودي، والحث على تقديم راحة نفسية، ومادية، ولقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم نظام الضمان الاجتماعي المطور عن طريق منصات إلكترونية، وذلك من أجل توفير الوقت والمجهود على المواطن السعودي، والقضاء على فكرة الزحام، وذلك في ظل جعل ذلك النظام عادل، ويستفيد منه من يستحق، ولقد سهلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة تقديم الأوراق من أجل الحصول على تلك الخدمة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المتزوجة

تتمثل شروط الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المتزوجة في النقاط التالية: