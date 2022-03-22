مواعيد اختبار التحصيلي الجديدة 1443 وكيف يتم تسجيل اختبار التحصيلي بالسعودية

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عمر شويل - جدة مواعيد اختبار التحصيلي الجديدة 1443 المعلنة لكي ما يتم التسجيل بها سواء الاختبارات العلمية أو النظرية . لكافة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات التحصيلي . كافة ما يخص تفاصيل تسجيل اختبارات التحصيلي المبكر لكافة فئات الطلاب داخل السعودية . كما بجانب مواعيد التسجيل في اختبارات التحصيلي الجديدة صرحت الهيئة بأن الاختبارات التحصيلية ستتم بشكل اختبارات تحصيلية ورقية وليس بشكل إلكتروني . وتأتي تلك الطريقة في اختبارات التحصيلي لكي ما يتم تحديد مستوي الطلاب الحقيقي . كذلك بجانب أن تسجيل اختبار التحصيلي بتلك الوسيلة لكي ما تكون خلالها توفير مبدأ العدل . كما حينما يتم تسجيل اختبار التحصيلي في مواعيد اختبار التحصيلي منصة قياس . سيكون بمقدرة الطلاب الانغماس في وسائل التعليم المختلفة المؤهلة للجامعة . ومن خلال مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنعرض كافة ما يتعلق باختبار التحصيلي .
مواعيد اختبار التحصيلي الجديدة 1443 بالسعودية
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات التحصيلي سوف يكون التسجيل بها عبر موقع قياس الرسمي . كما من خلال اختبار التحصيلي تم به وضع مقياس موحد تم اعتماده من الهيئات التعليمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية . كما تم الإعلان عن موعد موعد اختبار التحصيلي 2022 تويتر الموقع الرسمي للوزارة . بأنه سيتم البدء في تسجيل اختبار التحصيلي في يوم 10 من شهر يونيو القادم . كذلك سيستمر التسجيل في اختبار قياس التحصيلي لمدة عشرة أيام متواصلة . كما أن اختبار التحصيلي سيكون محدداً لمواد اللغة العربية والانجليزية لطلاب وطالبات الفترات الأولي والثانية . وخلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض مواعيد اختبار التحصيلي منصة قياس الرسمية بشكل تفصيلي .
مواعيد اختبار التحصيلي الجديدة 1443 لكلاً من الفترة الأولي والثانية
- تسجيل اختبار التحصيلي للفترة الأولي والتي تبدأ من الفترة المعلنة سابقاً وهي من 10 يونيو وحتي يوم 14 من يونيو .
- كما أن تسجيل اختبار التحصيلي للفترة الثانية ستكون من يوم 16 من شهر يونيو حتي يوم 20 يونيو .
- بتلك الفترات المحددة في مواعيد اختبار التحصيلي الجديدة 1443 تكون إجمالي عدد الأيام هي عشرة أيام كاملة .
هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات التحصيلي التخصصات العلمية
- تبدأ عملية تسجيل اختبار التحصيلي الخاصة بالتسجيل المبكر لكافة الطلاب للفترة الأولي يوم 23 من مارس الجاري وحتي . يوم 19 من شهر مايو القادم .
- كذلك بجانب مواعيد التسجيل في اختبارات التحصيلي الجديدة للطالبات ستكون من يوم 21 من مارس حتي يوم . 19 من شهر مايو القادم .
- كما أن مواعيد اختبار التحصيلي الجديدة 1443 للطلاب في الفترة الثانية من يوم 23 مارس إلي يوم 9 من مايو .
- كذلك يبدأ تسجيل اختبار التحصيلي للفترة الثانية للطالبات من يوم 21 مارس وتستمر إلي يوم 9 من شهر مايو القادم .
مواعيد اختبار التحصيلي الجديدة 1443 للتسجيل المبكر لكافة التخصصات النظرية
تبدأ مواعيد التسجيل في اختبارات التحصيلي الجديدة للتسجيل المبكر لكافة التخصصات النظرية من يوم 21 مارس . إلي يوم 9 من شهر مايو القادم كما تم تحديد موعد اختبارات التحصيلي للطالبات . تخصص نظري من يوم 16 من يونيو القادم حتي يوم 20 من يونيو القادم أما فيما يخص . تسجيل اختبار التحصيلي المبكر يكون من يوم 21 من مارس حتي يوم 9 من مايو القادم .
خطوات التسجيل في اختبار التحصيلي عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب
- يتم التسجيل عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات التحصيلي .
- كما يقوم الطالب بتحديد الجدول الزمني المحدد في اختبار التحصيلي بقائمة تعريف الاختبار .
- كذلك يجب بعد الخطوة السابقة الضغط علي مربع “سجل الآن” بعد أن يتم تسجيل كلمة المرور والسجل .
- كما عبر القائمة الرئيسية في تسجيل اختبار التحصيلي يتم تحديد الاختبار التحصيلي المتاح . والنقر علي “اختبار التحصيلي” .
- عبر الخطوة السابقة يجب تحديد اختبار التحصيلي أذأ ما كان إلكتروني أو ورقي والضغط علي “تسجيل” .
- كذلك متاحاً لكافة الطلاب تحديد الموقع المرغوب لأداء اختبار التحصيلي وتحديد اليوم المرغوب .
- في الخطوة النهائية يتم سدار رسوم اختبار التحصيلي المقررة علي موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب .
- تلك كانت خطوات تسجيل اختبار التحصيلي لكافة الطلاب والطالبات بالسعودية .
مواعيد اختبار التحصيلي الجديدة 1443 التي تم الإعلان عنه من هيئة تقويم التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية . والتي يتم إجراءها لكافة الطلاب والطالبات وفقاً للمواعيد المعلنة في اختبار التحصيلي التي عرضناها “بموقع ثقفني” .
كما تم عرض كافة الخطوات التي يتم من خلالها التسجيل في الاختبارات التحصيلية لكافة الطلاب والطالبات بالسعودية . سواء كان للفئة العلمية أو الفئة النظرية وفقاً للمواعيد التي تم الإعلان عنها من هيئة تقويم التعليم والتدريب . للفترات الأولي والثانية وسوف نوافيكم بأي تفاصيل جديدة تصدر من هيئة تقويم التعليم والتدريب .
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