نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “صرف مقطوعة الضمان” حالة طلب المساعدة برقم السجل المدني hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على آخر أخبار صرف مقطوعة الضمان، حيث ما زال البحث مستمرا بين الكثير من الأشخاص في المملكة وخاصة بين من تقدموا على المساعدة المقطوعة، وهذا قبل أن يتم إغلاقها، حيث كان التقديم على المساعدة المقطوعة متاحا وهذا قبل فترة منذ العديد من الشهور، حيث انتظر من تقدموا عليها الكثير من الوقت ولم يتم الإعلان عن نتائجهم حتى الآن، وسنتعرف معكم على كيفية الاستعلام عن حالة الطلب الخاصة بكم برقم الهوية (السجل المدني) وهذا على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي، فتابعوا معنا.

المساعدة المقطوعة

ويهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالمساعدة المقطوعة، حيث إنها من أهم أشكال الدعم المقدمة في المملكة العربية السعودية، حيث كان التقديم مفتوحا عليها منذ سنوات ولكن تم إغلاق التقديم عليها منذ العديد من الشهور، ولم يتم الإعلان عن موعد فتحها مرة أخرى، ولكن اذا تم فتح التقديم عليها مرة أخرى سوف نخبركم في موقعكم ثقفني.

صرف مقطوعة لضمان

حيث إن المساعدة المقطوعة عبارة مبلغ مالي يصرف من الدولة للمواطنين المستحقين الذين تنطبق عليه الشروط الخاصة بها، ويبدأ مبلغ المساعدة المقطوعة من حوالي 10 آلاف ريال سعودي، وقد يصل إلى 30 ألف ريال سعودي تصرف للمواطنين مرة واحدة فقط ودون رد، أي أنها ليست قرض يطالب الشخص بسداده.

“هل تم إيداع المساعدة المقطوعة” والاستعلام عنها عبر الرابط الرسمي https://t.co/iN1S8aM3Yd https://t.co/WJCfhMsZRy — ثقفني (@thaqfny_shukran) “هل تم إيداع المساعدة المقطوعة” والاستعلام عنها عبر الرابط الرسمي https://t.co/iN1S8aM3Yd https://t.co/WJCfhMsZRy — ثقفني (@thaqfny_shukran) March 19, 2022

ووزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية هي المسؤولة بشكل أساسي عن صرفها، كما أنها مسؤولة عن صرف الضمان الاجتماعي المطور.

ملحوظة: في حالة اذا لم تكونوا ممن حالفهم الحظ وسجلوا على المساعدة، فهناك بديل جديد وهو الضمان الاجتماعي المطور.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ويمكنكم الاستعلام عن مقطوعة الضمان بكل سهولة ويسر برقم السجل المدني ورمز التحقق بكل سهولة عبر الرابط المخصص لذلك من قبل الوزارة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: