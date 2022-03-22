عاجل الضمان الاجتماعي اليوم.. موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر الدفعة الثالثة

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عاجل الضمان الاجتماعي اليوم، اشتدت نسبة البحث من قبل عشرات الآلاف من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك للتعرف على موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن اطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث سمحت للعديد من المواطنين بالتسجيل للاستفادة من معاش الضمان، وقد أعلنت عن عدد من الشروط والضوابط الجديد لكافة المستحقين، يشار إلى أن موعد صرف المستحقين الجديد يختلف عن موعد المستحقين السابقين، وتعمل الوزارة على توحيد موعد الصرف خلال أقرب وقت ممكن.
موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قبل يومين بأن قد عملت على إيداع الدفعة الثالثة من معاش الضمان الاجتماعي المطور عن شهر مارس، وذلك للمستحقين الجددد، وتسائل العديد من المواطنين المستفيدين من الضمان حول موعد صرف رواتب الضمان للمستحقين القدامىـ حيث ذكرت الوزارة بأنه فيما يتعلق بالمستحقين القدامى فإن موعد الصرف يكون في مستهل كل شهر هجري جديد، وأكدت الوزارة بأنها ستقوم بدمج المستحقين الجدد والقدامي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وأشارت الوزارة إلى أنه لا زال التقديم متاحا عبر موقع الوزارة، مع ضرورة الالتزام بالشروط المعلنة، وسنتعرف على هذه الشروط في السطور التالية.
شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443
يوجد عدد من الشروط الخاصة بالاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور، والتي قد أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية، حيث يجب الإلتزام بهذه الشروط حتى يكون المتقدم مؤهلا للاستفادة من معاش الضمان، حيث ستقوم الجهات المختصة بمراجعة استيفاء الشروط وتطابقها مع طلبات المتقدمين، وفي حالة تطابقها سيكون المتسحق مؤهلا لصرف راتب الضمان، وفي حالة لم يتم تطابقها لن يكون مؤهلا لذلك، وتستفيد من معاشات الضمان العديد من الفئات وهي النساء الأرامل والمطلقات والمهجورات بالاضافة إلى الأفراد والعائلات.
- يجب على المستفيد أن يكون حامل للجنسية السعودية.
- يستثني من شرط الجنسية (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).
- يشترط أن ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
- يجب على المستفيد أن يقوم باستيفاء خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- يمنه أن يكون المستفيد مقيما في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
- عدم امتلاك أصولًا ذات قيمة عالية.
- في حالة كان للمعيل أكثر من أسرة فستكون كل أسرة لها الحق في الحصول على معاش مستقل.
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