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تمويل شخصي ميسر عبر الشركة التمويلية “البيت الأهلي”، حيث تلتزم شركة بيت الأهلي بتزويد الأفراد والمؤسسات بمجموعة من المنتجات والبرامج التمويلية ، بما في ذلك التمويل للأفراد بدون ضامن أو ما يسمى بتمويل التأجير التمويلي. ومن مزايا هذا التمويل أن المنتج يقوم على أساس الالتزام بالملكية النهائية للسيارة المستأجرة ، وهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ولا يشترط وجود ضامن ، ويمكن للعميل الحصول على المنتج ، ويتمتع التمويل بهامش ربح تنافسي لكل العملاء. تمويل الأفراد بدون كفيل وما هي أبرز مميزات هذا المنتج تمويل شخصي يصل إلى 300 ألف ريال سعودي

يصل إلى 300 ألف ريال سعودي لا يحتاج التمويل إلى كفيل

أقساط تصل إلى 5 سنوات

تمويل السيارات الجديدة والمستعملة

الجديدة والمستعملة لا يحتاج العملاء إلى تحويل أجورهم إلى الشركة

يمكن استئجار أو ترقية سيارة العميل

توفر درجة عالية من المرونة في سداد الأقساط ويمكن أن تقلل أقساط الإيجار وإضافة مدفوعات إضافية في نهاية العقد

تقديم تأمين تعاوني شامل

إمكانية دفع المبلغ مقدمًا عندما يحتاجه العميل

الإجراء بسيط وسرعة التنفيذ سريعة. ما هي ضوابط قرض شركة البيت الأهلي للسيارات هناك العديد من الشروط ومنها: يجب ألا يقل الراتب للعملاء المقيمين عن 5000 ريال سعودي راتب العميل السعودي 4000 ريال سعودي على الأقل ثلاثة أشهر خدمة وظيفية للعاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي وسنة واحدة على الأقل في القطاع الخاص باستثناء المتقاعدين ، يجب أن يتراوح عمر الحاصلين على هذا التمويل بين 18 و 60 عامًا ، لذلك يشمل هذا التمويل الأعمار حتى 65 عامًا. الأوراق اللازمة لتمويل السيارات يمكن للعملاء تسجيل الدخول إلى موقع البيت الأهلي للتمويل والتقدم بطلب للحصول على تمويل عبر الموقع عن طريق الاتصال بـ “920002580” أو عبر البريد الإلكتروني في أسفل الصفحة. فيما يلي مستندات من تمويل الأهلي الشخصي: يجب إظهار سعر السيارة عنوان البلد بطاقة هوية سارية أو تصريح إقامة كشف حساب بنكى يتم إصدار خطاب تعريف بالراتب لمدة شهر كحد أقصى رسم مكان العمل عنوان الأجنبي في موطنه الأصلي يجب على الشخص ان يكون لديه رخصة قيادة. عمر شويل - جدة تمويل شخصي ميسر من خلال البيت الأهلي الجديدة 2022 - ثقفني

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