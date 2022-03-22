نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف دفعة شهر شعبان الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية وطريقة الاعتراض في المقال التالي
من الجدير بالذكر أن هناك العديد من المواطنين في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية يبحثون بصورة كبيرة عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لعام ١٤٤٣ لجميع المسجلين الجدد، حيث ينتظر العديد من المستفيدين في الوقت الحالي للضمان الاجتماعي كما يجب أن نشير كل ذلك تضامنا مع النظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور حيث تم طرحه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالطبع هناك العديد من التحديثات التي تدعم جميع المستفيدين للضمان، وبالطبع وفقا لوزارة الموارد البشرية السعودية فإن موعد صرف هذا الضمان خلال شهر واحد فقط من التسجيل، وبالنسبة لصرف دفعة شهر شعبان فمن المقرر أن يتم صرفها في اليوم الثامن والعشرون من شهر شعبان الموافق 31 مارس 2022.
ما هي شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور
- يوفر نظام الضمان الاجتماعي، الذي يمكن تعريفه على أنه أحد أنظمة المملكة العربية السعودية، الدعم المادي الكامل لذوي الدخل المنخفض، والأسر الفقيرة، والأكثر احتياجًا لتحسين الأوضاع والظروف المعيشية.
- إن نظام الضمان الاجتماعي المطور يحقق الاستقلال المالي والانتقال من الحالة المطلوبة إلى الحالة المنتجة من خلال إقامة دورات تدريبية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة وتوفير التوظيف الأمثل، والغرض من ذلك
ما هي الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور؟
حددت وزارة الموارد البشرية الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي، وهم كالتالي:
- النساء الأرامل.
- النساء المُطلقات.
- كبار السن الذين تخطت أعمارهم 60 عاماً.
- المعوقون وذوو الهمم.
- الأشخاص غير القادرين على العمل.
- الأسر التي تعاني من الفقر.
شروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور
- أكد مسئولو برنامج الضمان الاجتماعي المطور أن المملكة العربية السعودية تتلقى جميع الطلبات من مواطني جميع دول المملكة.
- الجدير بالذكر أن التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي بدأ في عام 2021 في أوائل نوفمبر من العام الماضي وسيستمر حتى 23 مايو 2022.
- وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها للالتحاق ببرنامج الضمان الاجتماعي الممتد 1443، ولعل أهمها:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولديه إقامة دائمة في المملكة .
- ومع ذلك، تستثنى من هذا الشرط غير السعودية المتزوجة من سعودي.
- يجب أن يكون دخل مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته أقل من الحد الأدنى للمبلغ المقدر 1100 ريال لفرد الأسرة و 550 ريال للفرد.
- الالتزام بتنفيذ متطلبات الوزارة فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليم وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
- يجب ألا يكون صاحب عقار ذي قيمة كبيرة.
- إذا كان مقدم الطلب يدعم عدة عائلات مؤهلة، فسيتم منح كل أسرة معاشًا اجتماعيًا منفصلاً وسيعيش أحد أفرادها خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، مما يؤثر على حقوق المعاش التقاعدي.
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