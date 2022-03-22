خبر عاجل:- إعلان نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 لشهر مارس في الحسابات البنكية من sbis.hrsd

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عمر شويل - جدة خبر عاجل:- إعلان نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ لشهر فبراير في حسابات المستحقين من الوزارة حيث بسبب زيادة عدد عمليات البحث حول موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور داخل المملكة العربية السعودية، وذلك ناتج عن ما يوجد في راتب الضمان الاجتماعي المطور من أهمية للمواطن، ولقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تقديم كافة البيانات التي تخص طريقة التقديم عبر الانترنت، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

خبر عاجل:- إعلان نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443

قامت الحكومة بالحث على تعريف موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور داخل المملكة العربية السعودية، ولكل مواطن داخل المملكة، ويكون موعد النزول يكون في الثاني من نوفمبر، وهذا التاريخ يحمل فيه تحديث لكل البيانات التي تخص المتقدمين لطلب الضمان الاجتماعي المطور من أجل صرف الراتب لهم، وهذا المعاش المكرر منذ شهر ديسمبر عام 2021، ولقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المطور لشهر فبراير 2022،وسوف يكون في الموعد الذي تم الاتفاق عليها سابقًا، وموعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر فبراير كان يوم 20 فبراير 2022.

قامت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بتوفير نظام الضمان الاجتماعي المطور بهدف أن توفر الدعم الكامل للمستحقين، وهذا وفقًا للشروط والضوابط المحددة سابقًا، وهذا بسبب أنه من الضروري على كل من يرغب في أن يحصد راتب الضمان الاجتماعي المطور عليه أن يتواجد فيه كل الشروط الخاصة بذلك الراتب، وهذا من أجل أن يكون الطلب على معاش عادل ومضمون، وهذا مع ضرورة الملاحظة أن موعد صرف المعاش يتغير من شهر لآخر، ومن ممكن أن يتواجد من مناسبة ما أو إجازة في الدولة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في السعودية على مجموعة من الخطوات التي إذا تم اتباع تعليماتها من قبل جميع المستحقين براتب الضمان الاجتماعي المطور، وهذا بهدف بعد ذلك القيام موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور، وتتمثل طريقة التسجيل في النقاط التالية:

نذهب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الضمان الاجتماعي السعودي الالكتروني، ونقوم بالتسجيل فيه.

ندخل كافة المعلومات والبيانات التي يتم طلبها منك الموقع، وهذا بهدف أن تراجع كافة البيانات بصورة ممتازة قبل الارسال مع التأكد من صحتها.

نراجع كافة الشروط والأحكام قبل أن توافق عليهم.

ارسال طلب التسجيل مع التأكيد على هذا الطلب مع التأكيد على الأوراق والأشياء المطلوبة.

ينتظر مستحقي الضمان الاجتماعي المطور الذي تم إطلاقه منذ مدة قصيرة كل شهر موعد الصرف للدعم، لمن هم من الأسر المُستحقة للمعونة، من الجدير بالعلم أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترسل رسائل نصية للمستحقين كل شهر لإعلامهم بموعد الصرف الخاص بالدفعة وإيداعها في المصرف التابع إليه المستفيد سواء كان مصرف الراجحي أو غيره.

هل منصة الضمان الاجتماعي القديم ومنصة الضمان المطور تعملا سوياً؟

إن المنصتين يعملا سوياً منذ شهر نوفمبر الماضي عندما تم إطلاق النظام الجديد، وسيستمروا في العمل حتى شهر مايو القادم، وفي هذا الشهر تتوقف المنصة القديمة، حيث يكون قد تم نقل كل المستحقين من المنصة القديمة إلى المنصة الجديدة للضمان.

ويجب العلم أنه في بعض الحالات سوف تصلك رسالة نصية تقول بأنك غير مؤهل من أجل الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور، وفي تلك الحالة يكون السبب هو عدم وجود بعض الشروط، والتي لا تتوافق مع شروط الحصول على ذلك المعاش، وقد تصل لك رسالة نصية أخرى بها الكثير من المعلومات، وقد تحتوى تلك الرسالة على أن طلبك لا يزال قيد الدراسة، وأن موظفون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بالبحث عن صحة المعلومات والمستندات التي قمت بتقديمها.

موعد نزول الدفعة الثالثة من الضمان الاجتماعي المطور

قد صدرت الدفعة الأولى من الضمان الاجتماعي المطور في شهر يناير 2022، وقد صدرت الدفعة الثانية من المعاش في شهر فبراير الماضي، وينتظر المستحقين القدامي والجدد الحاليين نزول المعاش في شهر مارس، وهي تعد الدفعة الثالثة من المعاش، وللجدير بالذكر أنها تقريباً سيتم صرفها يوم 20 من الشهر الميلادي، أي اليوم العشرين من شهر مارس.

ولقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جعل الراتب المتاح من الضمان الاجتماعي المطور يكون مرة في كل شهرميلادي، وتعمل الوزارة على كل هذا الراتب يظهر في أول عشرة أيام من كل شهر، وذلك حتى يتمكن كل مواطن من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور من تسديد جميع مستحقاته في وقت محدد.