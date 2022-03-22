بدون كفيل بنك الرياض يقدم أسرع تمويل شخصي بموافقة فورية الشروط ورابط التقديم

يقدم بنك الرياض افضل عروضه التمويليه بدون كفيل وباسرع اجراءات بنكية وباسهل شروط، ونقدم شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض لمن يرغب في حصول على تمويل سريع من بنك الرياض وكما سوف نوضح اهم مزاياه وكذلك نوضح بالمقال كيفية التقديم على التمويل ونوضح الشروط للحصول على التمويل بالنسبة للقطاع العام والخاص، حيث يعد بنك الرياض من أهم وأكبر البنوك المتواجدة في المملكة، ويحرص البنك دايمًا على تقديم الكثير من التسهيلات و الخدمات لكى يستطيع مساعدة المواطنين ولذلك يوفر البنك العديد من التمويلات المختلفة و القروض الميسرة والسريعة لبدء مشاريع صغيرة أو لمواجهة ظروف الحياة، و يقدم البنك التمويل الشخصي السريع بأطول فترة سداد حتى 60 شهر، و ويمكن لجميع العاملين فى الدولة سواء القطاعات الحكومية والخاصة الحصول على التمويل الشخصي.

اهم مزايا التمويل الشخصي من بنك الرياض:

حيث يمتاز تمويل بنك الرياض انه وفقًا للشريعة الإسلامية.

ويمتازالتمويل الشخصي تمويل سريع بدون كفيل و يمكن الحصول عليه فور التقديم.

كما يمتاز التمويل بانه بهامش الربح قليلا جدا.

ويمتاز التمويل بانه أطول فترة سداد تصل حتى 60 شهر.

كما يمتاز تمويل بنك الرياض حيث يتم إعفاء الورثة من استكمال سداد أقساط القروض في حاله الوفاة.

كيفية الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض:

ادخل على رابط بوابة بنك الرياض الإلكترونية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم عليك بالنقر على ايقونة طلب منتجات من القائمة الرئيسية.

انتظر سوف تظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالضغط على ايقونة التمويل الشخصي.

ثم عليك بملء وكتابة جميع البيانات المطلوبة للحصول على التمويل.

ثم تقوم بتحديد قيمة التمويل الذي تريد الحصول عليه، ثم تحديد فترة سداد التمويل.

ثم عليك برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على القرض.

ثم تقوم بقراءة الشروط وعليك بالموافقة على الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

انتظر سوف تتلقى رسالة نصية برمز التوثيق.

التأكد من إدخال الرمز الخاصة بالتوثيق والهدف منه تأكيد طلب التمويل.

ثم عليك بالقيام بالموافقة على إنشاء سند لصاحب القرض.

وفى الختام تكون قد التقديم ننتظر مراجعة الطلب والموافقة ويتم التمويل.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض للقطاع العام: