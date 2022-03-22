طلب مساعدة مالية فورية وعلاجية من الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد الديون والقروض وغيرها

بارسال طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد له خطوات بسيطة تتم إما بشكل مباشر ويدوي هعن طريق التقديم للطلبات الكتابية، أو من خلال الاتباع للطريقة الإلكترونية، والتي تعد هي الطريقة المثلى والتي من خلالها سيكون وصول رسالتك وطلبك للجهات المختصة بالمؤسسة التي تتبع الأمير عبد العزيز بن فهد أسرع وأكثر سهولة حيث يمكنك من خلال استعمال هاتفك الشخصي فقط في أن توصل طلبك ليتم النظر فيه وتتلقى الدعم المباشر المالي، ويكون من السهل الحصول على قيمة مبلغ الدعم فور تأكد المؤسسة من صحة مختلف البيانات المطلوبة لاستحقاق الدعم.

ارسال طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

طلبات المساعدة المالية من الأمير عبد العزيز بن فهد من الممكن لكل من لديه مشكلات مالية أن يقوم بإرسال طلب خاص به، ولكن لا بد وأن يفيد بكل المعلومات عن الشخص وعن حالته المالية والاقتصادية والاجتماعية وأهم المعلومات عن مدة توفر الدخل الثابت الشهري، كما أن الطلب من الممكن أن يتقدم به كل شخص يعاني عدم توفر سبل العلاج التي يحتاج لها أو كل من عليه ديون يريد سدادها، وهذا ما تستهدفه الجهات الداعمة ومنها المؤسسة الخيرية للأمير عبد العزيز والتي قد خصصت موقع كامل لتلقي تلك الطلبات والنظر فيها واستهداف بعض الفئات بالدعم المطلوب.

خطوات لإرسال طلب مساعدة مالية

المنح المالية المخصصة من الأمير عبد العزيز بن فهد، والتي تستهدف كل مواطن متعثر ماليًا من الممكن أن يتم التقديم للطلبات الخاصة بها من خلال الاتباع للخطوات القادمة: