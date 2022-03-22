كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 عبر رابط sbis.hrsd

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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد، بعد إعلان وزارة الموارد البشرية السعودية عن بدء فتح باب التقديم في النظام المطورالجديد من أنظمة معاش الضمان الاجتماعي، والذي بدء التسجيل فيه في آخر شهر نوفمبر عام 2021، بدء الأشخاص يتسائلون عن موعد إعلان أهليتهم للاستفادة من هذا النوع من المعاش.

الاستعلام عن حالة الطلب في منصة الضمان الاجتماعي

في مبادرة من وزارة الموارد البشرية قامت بتفعيل المنصة ويمكن من خلاله متابعة حالة الطلب ومعرفة ما تم التوصل إليه حتى اللحظة الراهنة.

خطوات استعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

نعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والخطوات كالآتي:

البحث عن موقع وزارة الموارد البشرية السعودية

الدخول إلى منصة الحماية الاجتماعية

كتابة البيانات المطلوبة كالاسم ورقم الهوية.

كتابة رمز التحقق المرسل على الهاتف الجوال

اختيار نتائج الأهلية.

عرض النتيجة

مشكلة ظهور غير مؤهل لطلب معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

بعض المواطنين السعوديين بعد إتباعهم للخطوات، وجودوا أنه لم يتم قبولهم في البرنامج بسبب عدم وفوق أحد الشروط، ويمكن الاستنئاف في هذا الشأن بالتقديم مرة أخرى في المنصة لكن من خلال خطوات أخرى.

خطوات الاستئناف في التقديم في معاش الضمان الاجتماعي

البحث عن موقع وزارة الموارد البشرية السعودية

الدخول إلى منصة الحماية الاجتماعية

كتابة البيانات المطلوبة كالاسم ورقم الهوية.

كتابة رمز التحقق المرسل على الهاتف الجوال

اختيار نتائج الأهلية.

الذهاب لتفاصيل الطلب المرفوض

مطالعة أسباب الرفض

تصحيح البيانات الغير صحيحة

إرفاق المستندات الصحيحة المعدلة

الضغط على إعادة التقييم.

لا يسمح بالاستفادة بهذا النظام إلا للمواطن السعودي فقط، ولكن هنالك حالة واحدة يمكنها أن تحصل على ذلك المعاش ولا تمتلك الجنسية السعودية، وهي المرأة الأرملة التي كانت متزوجة من رجل سعودي ولها أبناء سعودين، ويخدم نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد الأشخاص محدودي الدخل، ومن تجاوز عمرهم الستين عامًا.

الفرق بين معاش الضمان الاجتماعي العادي والمطور

النظام العادي

يستهدف الفئات الفقيرة من الشعب السعودي، والذي لا يتحمل تلبية احتياجاته الأساسية، ولديه العديد من العقبات لاستلام أي دعم ، وغير مصر للمستفيدين بالعمل والحصول على المعاش في نفس الوقت.

النظام المطور الجديد

يستهدف الفئات الأشد فقرًا من المجتمع السعودي، بغض النظر عن أي تصنيف تم عمله عليهم، وهنا يمكن الجمع بين الأعمال وبين الحصول على الدعم من هيئة الضمان الاجتماعي.