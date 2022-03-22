نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم وتعرف على سبب عدم الأهلية في دعم الضمان الاجتماعي المطور 2022 في المقال التالي
ينتظر الكثير من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي عن الإعلان عن أهلية إستحقاقهم للدعم وموعد إستلام الدعم ووضعه فى حساباتهم، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة لهذه الفئة من طبقات الشعب والتي تحتاج الى دعم عاجل مثل المطلقات والارامل ومن لا يجد من يعوله تنتظر الدعم بفارغ الصبر حتى تواجه صعوبات الحياة من غلاء زايد فى كل انواع السلع وما ترتب عليه من الإغراق فى القروض والديون ، ومن خلال مقالي نوضح أسباب عدم الأهلية في دعم الضمان وشروط الاستحقاق والحالات التي يتوقف عنها الدعم، كما أعلنت الوزارة أنها تم فتح باب التسجيل انا المستجدين الجدد، وتم الانتهاء من فرز جميع طلباتهم، ومن ثم تم البدء في إيداع المبالغ في الحسابات البنكية، لمن حقق جميع شروط اللائحة واحقيته فى صرف الدعم ومن لم يوفق في احقيته للدعم نتعرف على سبب عدم أهليته وعدم حصوله على الدعم.
الفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي المطور وموعد استحقاق الدعم:
من الجدير بالذكر أن الفئات المستحقة لنظام الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم حيث هذا النظام يستهدف الأسر المحتاجة الفقيرة وذات الدخل المحدود حيث يشترط توافر المعايير وشروط الاستحقاق في المستحقين عن الاستفادة من الدعم، وفي حالة تقديم طلب للاستفادة من الدعم يتم دراسته خلال 20 يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب على أن يتم الانتهاء من تقيم الاستحقاق الأوّليّ خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
تعرف على اسباب عدم الأهلية في دعم الضمان الاجتماعي المطور:
- ادخل على رابط موقع وزارة الموارد البشرية.
- ثم تقوم بالنقرعلى الايقونة الخاصة ببرنامج الدعم الخاص بي.
- ثم تقوم بالنقر على ايقونة الضمان الاجتماعي.
- أن يقوم الشخص المستفيد بالضغط على أيقونة تفاصيل الطلب
- ثم تقوم بالنقر على ايقونة استعراض دورة الأهلية.
الحالات التي يتوقف عنها دعم الضمان الاجتماعي المطور:
- في حالة عدم توافر شرط من شروط الاستحقاق
- كما يتوقف الدعم فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة.
- يتوقف الدعم في حالة أن البحث أثبت أن المتقدم لا يبحث عن عمل
- لا يجب على المتقدم أن يكون مقيم في دار الإيواء
الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الضمان الإجتماعي المطور:
- يجب على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية
- يجب أن يكون من الفئات المستحقة المطلقات والأرامل من أزواج أجانب أو المطلقات والأرامل أجانب الجنسية ولهم أبناء من أزواج سعودية”.
- من الضروري أن يكون الشخص المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية
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