نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حملة الراجحي للحج 1443 للمواطنين والمقيمين مجانًا التسجيل هذه الأيام عبر alrajhihaj.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط حملة الراجحي للحج 1443 حددتها حملة الراجحي الخيرية حتى يستطيع راغبي التقديم في حملة الراجحي للحج المجاني في السعودية التسجيل هذه الأيام أواخر شعبان لاستعدادًا لأداء مناسك العمرة. ويكون التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 على موقعها الإلكتروني alrajhihaj.com لتقديم خدمات الحج والعمرة للمسلمين الذين لا يقدرون على أداء تلك الفريضة نتيجة ظروفهم المعيشية الصعبة.

شروط حملة الراجحي للحج 1443

نرصد شروط حملة الراجحي للحج 1443 للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حتى يتمكنون من التسجيل على موقع الراجحي بسهولة لمن تنطبق عليه الشروط التالية:

شروط حملة الراجحي للحج 1443 للمواطنين

الجنسية السعودية

لا يقل عمره عن 25 عامًا، ولا يقل عمر المرافق عن 18 عامًا.

صورة كارت الأسرة من الجهتين الخلفي والأمامي.

مستند يثبت درجة قرابة المرافق.

عدم قدرة المتقدم دفع تكاليف الحج.

المحرم للسيدات، يقدم إثبات صلة القرابة.

شروط حملة الراجحي للمقيمين

المتقدم غير مسجلًا في نظام الجنايات. الحد الأدنى لراتبه 3000 ريال سعودي. مقيم بشكل دائم في السعودية ولم يغادرها منذ عام. وجود تقرير طبي يؤكد خلوه من الإعاقات التى تؤثر على أدئه المناسك. الإقامة سارية. مسموح بمرافق واحد. لم يتقدم للحج أو العمرة من قبل.

التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

يتمكن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 بعد قراءة شروط الحج المجاني خلال الخطوات الآتية:

ادخل على موقع حملة الراجحي للحج إضافة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال. انقر على التسجيل في حملة الراجحي للحج. حدد المنطقة التابع لها مقدم الطلب. أَضف البيانات المطلوبة. انقر إرسال. يبحث المسئولون الطلبات ومن ينطبق عليهم الشروط. ترسل لهم رسالة على الجوال بالموافقة.

رقم حملة الراجحي للحج المجاني

يساعد رقم حملة الراجحي للحج المجاني على التسجيل في حملات الحج المجاني 2022 وإمكانية الاستفسار عن كل المعلومات المطلوبة. فور الاتصال على رقم حملة الراجحي للحج المجاني هو: 920027768.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بشروط حملة الراجحي للحج 1443 للمواطنين والمقيمين مجانًا التسجيل هذه الأيام عبر alrajhihaj.com الموقع الرسمي الوحيد.