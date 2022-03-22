عبر بوابة ناجز كيفية تنفيذ إثبات الزواج إلكترونياً الأوراق المطلوبة وخطوات ورابط التسجيل

تقوم وزارة العدل بالمملكة على تقديم الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين بالمملكة ومن هذه الخدمات خطوات طلب إثبات زواج وكيفية التوثيق إلكترونياً عبر بوابة ناجز ضمن الخدمات الاجتماعية، حيث أشارت الوزارة إلى أن خدمة إثبات زواج أو التصديق الإلكتروني، تعمل على تمكين المستفيد من تقديم الطلبات لإثبات الزوجة والأولاد لدى الدوائر النهائية، ومن الخدمات الكثيرة المقدمة من منصة ناجز والتي تشمل تصديق وإنشاء عقود النكاح، أو توثيق لزيجة سابقة، كذلك عقود التمويل، هذا بخلاف توثيق وقعات الطلاق أو الخلع أو الرجعة، مما أسهم في سرعة إنجاز تلك الطلبات بعد التحول الرقمي في تقديمها عبر المنصة، مما سهل الإجراءات وأنجز في وقت التنفيذ وهو ما يبين السبب وراء اختيار لاسم هذه البوابة الرائدة في تقديم الخدمات العدلية بالمملكة، وسوف نوضح بداخل المقال كيفية التسجيل والاوراق والمستندات المطلوب تقديمها، وهي الخدمة التي تُقدِّمها الوزارة بهدف تمكين المستفيد من تقديم طلب (إثبات زوجة وأولاد)، وتهدف ناجز إلى سرعة المصادقة على عقود الزواج لحظياً وهو الأمر الذي يساعد في سرعة تحديث حالة طرفي العقد، لدى الأحوال المدنية

الاوراق والمستندات المطلوبة لطلب إثبات زواج إلكترونياً:

مطلوب تقديم أصل وصورة من الهوية الوطنية.

مطلوب إحضار شاهدين عدل.

مطلوب إحضار معدليين.

مطلوب وجود وكالة شارية المفعول أو حضور صاحب الطلب شخصياً (الزوج، وكيله) بوكالة تخول له طلب إثبات الزواج.

مطلوب تقديم خطاب الجهة طالبة الإثبات في حالة كان احد الزوجين غير سعودي.

مطلوب إحضار أصل تبليغ الولادة أو شهادة الميلاد للأولاد وصورة منها في حالة توفرها.

مطلوب حضور الزوجة أو كيلها بوكالة تخول له المصادقة على عقد الزواج.

مطلوب حضور وكيل الزوجة أن كانت الزيجة تمت داخل المملكة، أو وكيل عنه، وفي حالة الوفاة يتم حصر الورثة.

ملحوظة فإن كانت وثائق الزواج قد تمت خارج المملكة فيجب التصديق من وزارتي الخارجية والعدل بالمملكة.

كيفية طلب إثبات زواج من خلال منصة ناجز:

ادخل على رابط منصة ناجز وزارة العدل.

ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية للخدمات الاجتماعية.

ثم ندخل على ايقونة خدمة إثبات زواج.

يقوم بعد ذلك الشخص المتقدم باختيار المحكمة التي سيتم إجراء التوثيق والمصادقة بها.

ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة

بعد ذلك يقوم المتقدم بتقديم طلب يختص به الإدارة المسئولة عن الدوائر النهائية خدمة طلب إثبات زوجة وأولاد.

ثم عليك بان يقوم المستفيد بإدخال البيانات الأساسية عبر بوابة الوزارة.

ثم تقوم بملء وتعبئة الحقول المطلوبة وتقديم الطلب، ومراجعة الطلب، والتحقق من اكتمال المتطلبات.

ثم عليك بإرسال الطلب ومتابعة باقي الإجراءات حسب التعليمات المطلوبة منك.