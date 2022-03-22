تمويل شركة اليسر يصل إلى 25 ألف ريال سعودي بدون كفيل أو ضامن أو رسوم إدارية للمواطن والمقيم

تزداد عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول تمويلات ميسرة، حيث تقدم شركات التمويل تمويلات نقدية للمواطنين بالمملكة او في صورة سلع معمرة للاجهزة الكهربائية وغيرها مما يحتاجه البيت السعودي، وتقدم شركة اليسر تمويل سريع لسلع استهلاكية يصل الى 25 الف ريال يصرف بدون كفيل وبدون ضامن او اية رسوم ادارية كما انه متوافق مع الضوابط والاحكام والقوانين والشريعة الاسلامية، وسوف نعرض شروط الحصول على التمويل بالتفصيل بداخل المقال ونعرض كذلك اهم مزايا التمويل من شركة اليسر ونوضح كذلك الاوراق والمستحيث ندات المطلوب تقديمها للحصول على التمويل، حيث تقدم شركة اليسر تمويل شخصي للمواطن السعودي وغير السعودي بالمملكة ، تمويل شخصي لسلع إستهلاكية بقيمة 25 ألف ريال سعودي، فهو منتج يتيح لك إمتلاك احتياجاتك المنزلية أو الشخصية من الاجهزة الكهربائية و الإلكترونية و الاثاث عن طريق اليسر بأقساط مُيسرة وبدون كفيل أو ضامن وكذلك بدون دفع رسوم إدارية، كما يتميز هذا التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر:

للحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر يجب توافر عدة شروط اهمها مايلي:

يشترط للحصول على التمويل أن يكون على رأس العمل فترة زمنية لا تقل عن 3 أشهر كحد أقصى.

من الضروري أن يكون راتب الشخص المستفيد كحد أدنى بحيث لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي.

ومن أهم هذه الشروط أن يتراوح عمر المتقدم سواء مواطن أو مقيم بين (22 – 60 سنه) (للعسكري بحسب العمر التقاعدي).

كما يشترط للحصول على التمويل تطبق شروط وأحكام الشريعة الإسلامية

اهم مزايا الحصول على تمويل من شركة اليسر:

وتتمتع شركة اليسر بالعديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها عند لحظة الاستفادة من تمويل شركة اليسر، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه المزايا: