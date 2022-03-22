نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم 60% على جميع السلع الإستهلاكية بداخل أسواق العثيم بالسعودية في المقال التالي

أسواق عبدالله العثيم، توفر كافة المنتجات التي يحتاج إليها المنزل وباسعار متفاوتة لتناسب جميع العملاء وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يُعد أسواق العثيم خصومات هائلة على كافة السلع الإستهلاكية تصل إلى 50 %. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية الضرورية: متاح بالعرض صدور دجاج 2.5 كجم سعرها قبل العرض 81.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 61.95 ريال سعودي، فهي تدخل في عمل فاهيتا الدجاج وكفتة الدجاج الشهية من خلال فرمها جيداً وإضافة البصل المفروم لها وثمرة بطاطس مسلوقة ومهروسة وبهارات (ملح وفلفل أسمر وبهارات فراخ) ملعقة من نوع من البهارات ورشة جوزة الطيب ونقلب المكونات لنحصل كفتة الدجاج الشهية. كما متاح برجر بقري بالتوابل العربية وزن (1كيلو جرام) بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا ن 28.95 ريال سعودي، جاهزة على الطهي لعمل سندوتشات البرجر اللذيذة بكل سهولة في أقل من 5 دقائق وتناولها بجانب البطاطس المقرمشة والكاتشب.

خضار ساديا بكافة أنواعه يتميز بجودة العالية ومتاح عليه تخفيض هائل على بازلاء خضراء/ذرة حلوة/فاصوليا خضراء متقطعة/ خضار مشكل مع ذرة وزن 900 جرام سعره بداخل العرض 7.50 ريال سعودي.

متواجد أيضاً دجاج بروستد زينغس فيليه/شرائح وزن الكيس 1 كيلو جرام بسعر 36.95 ريال سعودي بدلا من 47.95 ريال سعودي، جاهزة على التحمير لعمل الغذاء بكل سهولة في 10 دقائق فقط من خلال تحميرها في زيت غزير أو دخولها الفرن لتنضج وتناولها شندوتشات او بجانب مكرونة أو أرز بسمتي بالكركم والمكسرات.

تخفيض على أرز بسمتي هالي سيلا وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي بدلا من 71.25 ريال سعودي.

كما متاح بالعرض تخفيض على أرز بسمتي الزوادة برمل سيلا هندي وزن الكيس ايضاً 10 كيلو بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي. متاح عرض على بطاطس تاستو رفيعة 2500 جرام، بسعر 15.95 ريال سعودي حيث كان سعرها قبل العرض 22.50 ريال سعودي.

بامية لاتينا زيرو مجمدة (400 جرام) بسعر 5.95 ريال سعودي حيث كان قبل سعرها قبل العرض 7.75 ريال سعودي.

متواجد بالعرض تونة جنتل خفيف بزيت دوار الشمس (185 جم) اشتري 2+1 مجاناً بسعر 15.50 ريال سعودي بدلا من19. 50 ريال سعودي،أما عن عرض ذرة العثيم حب كامل (340 جم) بسعر 6.50 ريال سعودي بدلا من 9.90 ريال سعودي، هذا السعر لشراء 2 حبة. عمر شويل - جدة خصم 60% على جميع السلع الإستهلاكية بداخل أسواق العثيم بالسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصم 60% على جميع السلع الإستهلاكية بداخل أسواق العثيم بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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