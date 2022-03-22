نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ياميش رمضان والتمور بالعثيم مول عروض بأسعار مخفضة في المقال التالي
عروض العثيم الكبرى بمناسبة شهر رمضان الكريم حيث يوجد عروض كبرى على ياميش رمضان وكافة أنواع التمور عالية الجودة كما يوجد تخفيضات على مكسرات والعصائر الطازجة والفواكه حيث يعتبر العثيم مول السعودية من أكثر المولات التي يبحث عنها الجميع في المملكة العربية السعودية حيث تنتشر معارضه في أنحاء البلاد داخلها وخارجها، ويقدم العثيم كبرى العروض والتخفيضات التي تنافس باقي المعارض في المملكة العربية السعودية، وسنعرض لكم الكثير من العروض على كافة المنتجات لشهر رمضان الكريم من منتجات ياميش رمضان والمكسرات والتمور المختلفة فتابعوا معنا بالتفصيل.
عروض العثيم لياميش رمضان والتمور
تقدم أسواق العثيم بعروض منتجات شهر رمضان بمختلف أنواعها مع خامات عالية الجودة من شركات كبرى تعرض منتجات منخفضة السعر وبجودة عالية وهو ما يبحث عنه العميل ولذلك سنجمع لكم أسعار ياميش الشهر الكريم وكل مستلزماته.
- تمر شركة أمل الخير خضري فاخر وزن 900 جرام متوفر بالعثيم بسعر 12 ريال سعودي، تمور مناسبة لتناولها على الإفطار، تمور شركة أمل الخير سكري فاخر وزن كيلو جرام بسعر 9 ريال سعودي.
- تمر من شركة تمارا سكري تمر رطب وزن كيلو جرام بسعر 13 ريال سعودي، تمر شركة تمارا نوعية سكري بسعر 15 ريال سعودي.
- تمر إنتاج النخيل خلاص القصيم مكنوز بوزن كيلو جرام بسعر 11 ريال سعودي، أنواع من التمور فائقة الجودة.
أسعار ياميش رمضان في العثيم مول
- يوجد لدى العثيم الزبيب باللون الأصفر النقي وزن واحد كيلو جرام بسعر 11 ريال سعودي.
- لفة تين مجفف نقي وزن 200 جرام بسعر 5.50 ريال سعودي، وزن 200 جرام من المشمش المجفف بسعر 7 ريال سعودي، جوز هند مبشور وزن كيلو جرام بسعر 14 ريال سعودي.
- مكسرات العثيم لوز نيء وزن واحد كيلو جرام غير محمص بسعر 31 ريال سعودي.
- قمر الدين من شركة السعيد وزن 400 جرام ورقم 1 في صناعة قمر الدين مستلزمات عصائر رمضان ومشروبات الإفطار.
عروض العثيم على الألبان ومنتجاته بالعثيم مول
- جبن رومي مصري من شركة تشيزا لاند جبن رومي قديم مناسب لكل أنواع مأكولات بسعر 40 ريال سعودي، جبن فريكو ايدام معتدل الطعم جبن أحمر لذيذ وزن كيلو جرام بسعر 39 ريال سعودي.
- كيلو جبن فريكو قودا معتدلة الطعم من شركة فريكو سعر كيلو 41 ريال سعودي، لبنة من شركة بدر جرشية بلدي بسعر 18 ريال سعودي للكيلو.
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