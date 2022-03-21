نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور استعلام عبر رابط منصة الدعم والحماية hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور استعلام، أتاحته وزارة الموارد البشرية في السعودية لكل من يرغب في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد. هذا الأخير استحدثته الوزارة مؤخرا لكل المواطنين السعوديين الحائزين على شروط استحقاق الضمان من أجل الاستفادة من المعاش الذي تقدمه حكومة المملكة، ويمكن لكل المواطنين الاستعلام عن طلباتهم التي قاموا بتقديمها في منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال موقع الوزارة. تجدر الإشارة إلى أن هذا البرامج يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لمواطنيها من ذوي الدخل المنخفض، والذين لا يستطيعون توفير كل المتطلبات الضرورية التي توفّر لهم حياة كريمة، وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع الضمان الاجتماعي المطور استعلام، تابعوا معنا التفاصيل.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام

يستفسر الكثير من المواطنين في المملكة عن رابط الضمان الاجتماعي المطور استعلام. وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بها. ويمكن لكل المستفيدين أن يقوموا بالاستعلام عن بياناتهم بواسطة السجل المدني ورقم الضمان. وتتم هذه الخطوة بعد الانتهاء من تقديم الطلبات ليتم دراستها من طرف الجهات المعنية، وبعدها سيتم الرد بالقبول أو الرفض.

يمكن لكل المستفيدين الباحثين عن الضمان الاجتماعي المطور استعلام أن يقوموا بذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية. ثم يذهب المستعلم إلى قائمة الخيارات ويختار “استعلام”، ثم يقوم باختيار “خدمات الموقع”، ويكتب رقم السجل المدني ورقم الضمان الاجتماعي الخاص به في الخانات المناسبة لها، بعدها يكتب رمز التحقق الظاهر في الشاشة مع التحقق من صحته، وبعد أن يدخل ستظهر كل بياناته.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدفعات

يستطيع كل المتقدمين أن يقوموا بالاستعلام عن نتائج الدفعات من خلال القيام بالاتصال برقم الضمان الموحد. هذا الأخير وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 19911. أو من خلال الولوج إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد منصة الدعم والحماية وكتابة كل البيانات المطلوبة في الموقع بشكل صحيح ودقيق. ثم الضغط على “استعلام نتائج الضمان”، وأخيرا النقر على “استعلام”.

أهداف برنامج الضمان المطور

سطّر برنامج الضمان المطور العديد من الأهداف التي تكون في صالح المستفيدين الذين قاموا بـ تسجيل الضمان المطور. من أهمها أنه يوفر لهم الدعم المادي الذي يحتاجونه، كما أنه يقدم خدمات تأهيل وتدريب لكل المستفيدين ممن لديهم القدرة على العمل. إلى جانب ذلك فهو يسعى لتحسين مهارات كل المستحقين، وأيضا يضمن وصول أموال الزكاة للأشخاص الذين يستحقونها فعلا.

كيفية تقديم اعتراض على نتائج استحقاق الضمان

يمكن لكل المواطنين الذين لم تقبل طلباتهم بعد أن قاموا بـ التقديم على الضمان الاجتماعي المطور أن يقوموا بتقديم الاعتراض. ويجب أن يكون ذلك في فترة لا تتجاوز شهر 30 يوما من تاريخ إعلان نتائج أهلية الضمان. وستقوم اللجان المختصة بدراسة الاعتراضات، وفي حال التحقق من أهلية من قاموا بالاعتراض سيتم قبولهم وسيصرف لهم معاش الضمان المطور في الشهر الموالي.

وبهذا نصل إلى خاتمة المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع الضمان الاجتماعي المطور استعلام. الذي أتاحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية. كما ذكرنا لكم كيفية تقديم الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد في حال لم تتم قبول طلبات المتقدمين. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الدعم يشمل كل من المتقاعدين والموظفين ذوي الدخل الضعيف.