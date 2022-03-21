نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل بنك الرياض يشتري المديونية وشروط ومميزات العرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل بنك الرياض يشتري المديونية الصادرة من البنوك في المملكة العربية السعودية والتي قد توقع غرامات مالية وعقوبات قانونية على المواطنين، فقد استطاع البنك الرياض توفير عدد من خيارات، ولهذا يعتبر افضل بنك شراء مديونية وفي ضوء عروض بنك الرياض 2022 يمكن سداد المديونية العقارية أو سداد مديونية القروض الشخصية أيضًا، فعند التعرف على عروض بنك الرياض التمويل الشخصي تستطيع تحويل الالتزامات المالية إلى البنك.

هل بنك الرياض يشتري المديونية

يتوافد على بنك الرياض العديد من العملاء سواء من أجل فتح حساب جديد أو من أجل الاستفادة من برامج التمويل الجديدة، منها برنامج شراء المديونية العقارية والشخصية، أي أن هل بنك الرياض يشتري المديونية إجابته هي نعم، وذلك من خلال برنامج توحيد الالتزامات المالية أيضًا.

شروط توحيد الالتزامات المالية من بنك الرياض

حتى ينضم العميل إلى برنامج توحيد الالتزامات المالية ويقوم بتوحيد أقساطه لدى البنوك الأخرى إلى بنك الرياض لا بد أن يكون حامل للجنسية السعودية، وسنه لا يكون أقل من ثمانية عشر سنة، وهناك شروط أخرى من بينها:

أن يحصل المواطنين على صافي تمويل لا يقل عن العشرة آلاف ريال سعودي إن كانت جهة العمل لم يتم اعتمادها لدى البنك.

في حال الاعتماد يحصل المواطن على صافي تمويل لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي بعد أن يتم دفع ما عليه من ديون للبنوك الأخرى.

أقصى فترة مسموح بسداد المديونية لبنك الرياض فيها هي ستين شهر فقط أي خمس سنوات.

قبول تحويل الراتب إلى البنك الرياض في السعودية.

مميزات سداد المديونية بنك الرياض

وعن المميزات المتنوعة التي يوفرها بنك الرياض للمقبولين في هذا التمويل، فهي متاحة من خلال رابط برنامج توحيد الالتزامات المالية ومن أبرزها وما يحتاج إليها العملاء هو:

مسموح باستلام قيمة التمويل وهي نصف مليون ريال سعودي، وذلك لصالح عملاء الشركات الغير المعتمدة.

بينما عملاء الشركات المعتمدة يقدم لهم البنك التمويل بقيمة 3 مليون ريال كحد أقصى وغير مسموح بالحصول على أكثر من ذلك، وهو يعتبر من التمويلات البنكية المتوافقة مع الأحكام الإسلامية.